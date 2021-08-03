Türkiye nüfusunun yaklaşık yüzde 50’sinin yaşadığı kentleri yöneten 11 Büyükşehir Belediye Başkanı, “yangın özel gündemi”yle 12’nci kez toplandı. Çevrimiçi gerçekleştirilen toplantıda, alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturulması kararı alındı. Neredeyse Cumhuriyet’le yaşıt Türk Hava Kurumu’na yönelik küçültücü girişimleri ayıpladıklarını vurgulayan 11 Başkan, ülkemize büyük hizmetleri olan kurumdaki yangın söndürme uçaklarının tüm bakım ve işletme giderlerini karşılamaya hazır olduklarının altını çizdi. Başkanlar, “Yetkili kurumlar tarafından izin verilmesi halinde, 11 Büyükşehir Belediyesi tarafından tekrar aktif hale getirilecek olan yangın söndürme uçaklarını, gerektiği her an koordinasyon halinde Tarım ve Orman Bakanlığı’nın kullanımına sunacağımızı da beyan ederiz” ifadelerini kullandı.

11 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANI HAZIR BULUNDU

Millet İttifakı yönetimindeki 11 Büyükşehrin Belediye Başkanları, Türkiye’nin özellikle Ege ve Akdeniz bölgelerinde yoğunlaşan orman yangınlarını ele alan çevrimiçi toplantı gerçekleştirdi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun’un da katıldığı toplantıda; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Yılmaz Büyükerşen, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Gürün, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Albayrak ve Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfi Savaş hazır bulundu.

"MİLLETİN VİCDANINA HAVALE EDİYORUZ"

8 gündem maddesinin masaya yatırıldığı toplantıda, "Yangınların ormanlık alanlardan, yerleşim birimlerine doğru ulaştığı bilgisi gün gibi ortadayken, yetki ve sorumluluk makamında bulunan Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemirli’nin sözde ‘siyasetten ari’ diyerek belediyelere yönelik yaptığı suçlayıcı açıklamaları yüce Türk milletinin vicdanına havale ediyoruz. Ormanlık alanlarda kontrol altına alınamadığı için yerleşim birimlerine ulaşan yangınlarla mücadelede, belediyelerin suçlanması akla ve izana, üstelik görev tanımına da aykırıdır." dendi.

BİLİM KURULU OLUŞTURULACAK

Ortak açıklamada ayrıca, "11 Büyükşehir Belediyesi olarak; alanında uzman kişilerden bir Bilim Kurulu oluşturacağız. Bilim Kurulu, ağaçlandırma tekniklerinden, yangın takip süreçlerine kadar pek çok alanda çalışacak. Sadece yangınlar değil sel, hortum vb. iklim krizinin tüm etkileri konusunda bilimsel görüş hazırlayacak. Kurulun görüş ve önerilerini rapor haline getirip ilgili kurumlarımız ve kamuoyu ile paylaşacağız" dendi

YANGINLA MÜCADELE EDENLERE ÖZEL TEŞEKKÜR

Açıklamanın sonunda, yangın söndürme çalışanlarına teşekkür edilerek şu ifadelere yer verildi:

Başta orman teşkilatına, yangınla mücadele eden hava ve kara unsurlarına, ayrım yapmaksızın Türkiye’nin her yerinden yangınla mücadeleye gelen itfaiye, sağlık ve veteriner ekiplerine şükranlarımızı sunarız. Yöre halkımıza ve tatil yaparken yangına yakalanan yurttaşlarımıza hem verdikleri mücadele hem de ekiplere sundukları katkılar için 11 Büyükşehir Belediye Başkanı olarak minnettarız.