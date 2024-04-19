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        Haberler Gündem Politika Kılıçdaroğlu ve Özel aylar sonra aynı karede

        Kılıçdaroğlu ve Özel aylar sonra aynı karede

        CHP Genel Başkanı Özgür Özel, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden partisinin TBMM Grup Müdürü Mehmet Levent Bayraktar'ın cenazesine katıldı. Cenazede yan yana saf tutan Özel ve CHP'nin eski Genel Başkanı KEmal Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 19.04.2024 - 16:24 Güncelleme: 19.04.2024 - 16:24
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          Ankara'da dün vefat eden CHP'nin TBMM Grup Müdürü Mehmet Levent Bayraktar için Kocatepe Camisi'nde cenaze töreni düzenlendi.

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          Törene, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'li yöneticiler ve milletvekilleri, partililer, aile yakınları ve mesai arkadaşları katıldı. Törene katılanlar, Bayraktar'ın eşi Eser Bayraktar ve kızı Sezin Bayraktar'a taziyelerini sundu.

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          Cenazede yan yana saf tutan Özel ve Kılıçdaroğlu, bir süre sohbet etti.

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          Bayraktar'ın cenazesi, cuma namazı sonrası kılınan cenaze namazının ardından toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü. Kılıçdaroğlu ile Bayraktar'ın tabutuna omuz veren Özel, cenaze nakil aracının ön koltuğuna oturdu.

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          CHP'nin TBMM Grup Müdürü Levent Bayraktar hayatını kaybetti. CHP Genel Başkanı Özgür Özel, "Büyük üzüntüyle öğrendim" mesajı paylaştı.

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