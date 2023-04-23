Kemal Kılıçdaroğlu iki başkanla video paylaştı

HABERTURK.COM

Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı son videosunu İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'la birlikte çekti.

Kılıçdaroğlu, "Yiğitlerim" notuyla paylaştığı videosuna "Sevgili milletim, bugün size cumhurbaşkanı yardımcılarımla sesleniyorum..." sözleri ile başladı ve şöyle devam etti:

"Ekrem Başkanım solumda, Mansur Başkanım da sağımda. Son günlerde olan olayları lütfen artık boşverelim. Biz işimize bakıyoruz, siz bakmayın onlara. Bu ülkenin gündemi provokasyonlar olamaz. Halkımızın gündeminde ne var biliyor musunuz? Ekonomik sıkıntılar var, mutfaklarda yangın var, kira derdi var. Dahası depremler, seller var. Ülkemizde olan ve olması muhtemel afetler var. Bu yüzden doğru şehirleşmeye, doğru konut politikalarıyla kentlerimizi güçlendirmeye, güçlü yapılara ihtiyacımız var."

Videoda Kılıçdaroğlu, seçilmesi durumunda cumhurbaşkanı yardımcılığına getirilmesi Millet İttifakınca kararlaştırılan İmamoğlu ve Yavaş’ın üstleneceği görevleri de açıkladı.

Kılıçdaroğlu, "Türkiye'yi afetlere hazırlamak ve kentlerimizin dirençliliğini artırmak istiyorum. Bu görevi en iyi kim yapar? Tabii Ekrem Başkan yapar. İstanbul'da ve dünya tarihinde 10 metroyu aynı anda yapan bir kişi var, bu görevi ona vereceğiz. Bu berbat şehirleşmeyi bitirecek olan yiğit odur. Yani Ekrem Başkandır" diye konuştu.

Kılıçdaroğlu, Yavaş için de şunları söyledi: "Gündemimizdeki diğer konu ne? Sosyal politikalar. Hane ekonomisini hızla güçlendirmemiz gerekiyor. Aile Destekleri Sigortası'ndan kadın istihdamına kadar yoksullukla mücadelede yapacak çok çok işimiz var. Bunun yanında Türkiye'yi geliştirecek, güçlendirecek, teknolojik atılımları, tarımsal kalkınmayı hayata geçirmemiz lazım. Bu görevi hangi yiğit yapar? E doğal olarak onu da Mansur Başkanımız yapar. Bu konuda Ankara'da devraldığı kötü yönetimi halkçı politikalarıyla hızla bambaşka bir yere taşıyan, peşi sıra etkili projelere imza atan Mansur Başkanıma güvenirim."

Bu sözlerin ardından konuşan iki başkan da "Cumhurbaşkanım" diye hitap ettiği Kılıçdaroğlu'na göreve hazır olduklarını bildirdi.