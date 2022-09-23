Kılıçdaroğlu'nun "Benimle misiniz?" sorusuna İmamoğlu ve Yavaş'tan destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP TBMM Grubu'nun 27. Dönem 5. Çalışma ve Değerlendirme Toplantısı'nın açılışına katıldı.

Kılıçdaroğlu burada yaptığı açıklamada, "Bu ülkeyi seven insanların, gerçek vatanseverlerin umutları ve duaları her yerde bizimle birlikte yürüyor buna inanın. Ve yine buna inanın bu mücadelede halk düşmanlarını birlikte yeneceğiz ve özgürlük, doğruluk, adalete susamış halkımıza kurtuluşu beraber getireceğiz. Şunu da artık bilmek zorundayım, siz gerçekten benimle birlikte misiniz? Bazılarınızın sesi çıkmıyor, bazılarınızın da isteyerek veya istemeyerek zarar verdiğini de görüyorum. Artık karar verin. Bu halk düşmanlarını beraber yenecek miyiz, yenmeyecek miyiz?" şeklinde konuştu.