Fox TV'de İsmail Küçükkaya'nın sorularını yanıtlayan Kemal Kılıçdaroğlu, erken seçim konusunda, "Seçime gidip gitmeyeceğimize Erdoğan ve Bahçeli karar verir. Parlamentonun vesayet altında olduğunu söyleyeyim. Parlamento AKP ve MHP'nin vesayeti altında. Ya Erdoğan erken seçime gider ya da Bahçeli ortaklığı bozup gider. Sayın Bahçeli de “Ben bunlardan bıktım, ekonominin hali ortada” der erken seçim ister. Biz zaten hazırız. Seçim bildirgemiz dahil olmak üzere seçime hazırız. Biz alanlardayız zaten. Her şeyimiz hazır. Karar alırlar almazlar onların bileceği iş" ifadelerini kullandı.

"Her şeyimiz hazır, erken seçim konusunda hiçbir tereddüdümüz yok" diyen CHP lideri, "Hedefimiz bu ülkeye gerçek anlamda demokrasiyi, huzuru getirmek. Düşünüyorlar, seçim kanunundaki değişikliği de onun için getirmeye çalışıyorlar. İYİ Parti için demokrasiye kumpas kurdular. Ekrem İmamoğlu'na da kumpas kuruldu. Biz ikisini de bozduk. Şimdi Davutoğlu ve Babacan'a da kumpas kurmak istiyorlar. Biz bu kumpası da bozarız" diye konuştu.

CHP'NİN İŞ BANKASI'NDAKİ HİSSELERİ

CHP'nin İş Bankası'ndaki hisseleri tartışmasına da değinen Kılıçdaroğlu, "O bankadan bir gelirimiz yok. Atatürk'ün vasiyeti var. Onun gereğini yerine getiriyoruz. İş Bankası'nın iç işlerine hiç karışmayız. Atanan 4 görevlimize de iç işlere karışmayacaklarını söyleriz. Verilecek krediler için uygun görüp görmediğinizi ifade edersiniz. İş Bankası'nın kendine özgü bir durumu var. Onu siyasete taşımamak lazım. BDDK zaten 24 saat denetleyebiliyor. Neden İş Bankası? Hep darbe dönemlerinde olmuştur bu. Şimdi de sivil darbe yaşıyoruz. Onlar şunu tahrik etmek istiyorlar, CHP sokağa çıksın istiyorlar" dedi.