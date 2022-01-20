Cumhurbaşkanı Erdoğan'a açtığı davayı kazandı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a açtığı beş kuruşluk hakaret davasını kazandı.

Kemal Kılıçdaroğlu'nun ve CHP'nin avukatı Celal Çelik, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

"Genel Başkanımızın talimatı ve Erdoğan'a biçtiği değer gereğince 5 (Para) Kuruş üzerinden açtığımız davayı bugün kazandık!Böylelikle Erdoğan'ın hakaret ve iftiralarının hüküm altına alınmasını sağlamış olduk! Hesap sormaya devam edeceğiz!"