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Haberler Kültür-Sanat Sinema

'Âkif'in fragman'ı yayınlandı

08.09.2021 - 13:42 | Güncelleme: ABONE OL
'Âkif'in fragman'ı yayınlandı
'Âkif' beyazperdede
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Mehmet Âkif Ersoy'un İstiklâl Marşı'nı yazarken yaşadıklarını konu alan 'Âkif' adlı sinema filminin ilk fragmanı yayınlandı. Mehmet Âkif Ersoy'u Yavuz Bingöl'ün, Mustafa Kemal Atatürk'ü ise Fikret Kuşkan'ın canlandırdığı film, gösterime 24 Eylül'de girecek

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Türkiye'nin bağımsızlık sembollerinden İstiklâl Marşı'nın yazılış serüveni beyazperdeye 'Âkif' ile yansıyacak. Yapımcılığını Tarçın Film Yapım'ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Sadullah Şentürk'ün oturduğu film, 24 Eylül Cuma günü vizyona girecek. Yapım, şair Mehmet Âkif Ersoy'un yaşamından kesitler de sunacak.

Senaryosu, Mehmet Âkif Ersoy'un ailesinin verdiği muvafakatname ve Sebilürreşad Dergisi'nin katkısıyla oluşturulan 'Âkif'te Mehmet Âkif Ersoy'u Yavuz Bingöl canlandırırken Fikret Kuşkan Mustafa Kemal Atatürk rolünde izleyici karşısına çıkacak. Çekimleri İstanbul, Ankara, Eskişehir, Kastamonu ve Konya'da yapılan filmin oyuncu kadrosunda Murat Han, Hazım Körmükçü, Mine Çayıroğlu, Erkan Bektaş ve Ruhi Sarı da yer aldı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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