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Kieran Hayler eski eşi Katie Price'ı uyardı: Biraz çocuklarını düşün! - Magazin haberleri

Kieran Hayler eski eşi Katie Price'ı uyardı: Biraz çocuklarını düşün!

Estetik operasyon geçirmek için sık sık Türkiye'ye gelen İngiliz şarkıcı ve manken Katie Price'a striptizci eski eşi Kieran Hayler'den uyarı geldi. Price ile evliliğinden bir kızı ve bir oğlu bulunan Hayler o estetik operasyonlardan sonra annelerini iyileşme sürecinde görmenin, çocuklar için zor bir durum olduğunu söyledi

19.07.2021 - 16:17 | Güncelleme: DÜNYADAN
HABERTURK.COM

  • Bir dizi estetik operasyon geçirmek için sık sık Türkiye'ye gelen Katie Price'ın eski eşi Kieran Hayler, bu duruma daha fazla dayanamadı. Price'ın 2013'te evlendiği ve boşanma süreci bu yıl sona eren Hayler, eski eşinin estetik bağımlılığına bir son vermesi gerektiğini savundu.

  • Katie Price ile birlikteliğinden 7 yaşında Jett, 6 yaşında Bunny adında iki çocuğu bulunan striptizci Kieran Hayler, ABD basının verdiği demeçte, o estetik operasyonlardan sonra annelerini iyileşme sürecinde görmenin, küçükler için zor olduğunu söyledi.

  • "ÇOCUKLARINI DÜŞÜN!"

    Hayler, eski eşine, "Bazen de çocuklarını düşünmen gerekir!" diye seslendi. Son dönemde estetik operasyonların, kadınlar için de erkekler için de çok sıradan bir durum haline geldiğini söyleyen Kieran Hayler, "Düzenli olarak botoks yaptıran erkekler tanıyorum. Ama ben yaptırmıyorum." diye konuştu.

  • "ÇOCUKLARI İÇİN KORKUTUCU"

    Hayler, İngiliz yıldızın diğer çocukları Harvey, Princess ve Junior için de annelerinin estetik sonrası görüntüsünün "Korkutucu!" olduğunu belirtti. Eski eş, Katie Price'ı acılar içinde görmenin çocukları olumsuz etkilediğini de sözlerine ekledi. Kieran Hayler, iyileşme sürecinin çok da iyi bir durum olmadığını belirtti. Katie Price'ı da bu gibi durumlarda artık çocuklarını düşünmesi gerektiği konusunda uyardı.

  • TÜRKİYE'YE GELME KARARI VERMİŞTİ

    42 yaşındaki Katie Price, geçtiğimiz ay bir dizi estetik operasyon geçirmek için yine Türkiye'ye gelmeye karar vermişti.

    Price, aynı zamanda tatil de yapacağı Türkiye'de kaş ile yüz kaldırma operasyonu geçirecek ve kaplama olan dişlerini yeniletecekti. Bu kez estetik prosedürün en önemli kısmını ise bütün vücudundan yağ aldırma işlemi olacaktı.

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