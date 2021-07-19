TALİHSİZ KAZA



Geçtiğimiz yıl ağustos ayında Türkiye'ye gelerek tatil yapan ve estetik operasyonlar geçiren Katie Price, talihsiz bir kaza yaşamıştı.



İki bacağını da kıran Price, verdiği röportajda artık hiçbir zaman eskisi gibi olamayacağını açıklamıştı. Kendisini "yürüme engelli" olarak kaydettirdiğini belirten Price, geçirdiği son altı ayı da özetlemişti.



Katie Price, her iki bacağının da sürekli olarak ağrıdığını ve bu yüzden bir ördek gibi yürüdüğünü ifade etmişti.