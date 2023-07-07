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Emekli ve memur temmuz zammı belli oldu ardından gözler kıdem tazminatı tavanına çevrildi. Çalışan işçilerin hizmet süresini kapsayan yasal bir sistem olan kıdem tazminatında yeni tutarlar merak ediliyor. Enflasyon oranlarının açıklanıp memur ve emekli maaşlarına yapılan zammın belli olmasının ardından kıdem tazminatını hesaplamak isteyen vatandaşlar "Kıdem tazminatı hesaplama nasıl yapılır? Temmuz memur zammıyla yeni kıdem tazminatı tavanı ne kadar oldu?" sorularının cevabını araştırıyor. İşte 2023 temmuz zammı ile kıdem tazminatı tavanı...

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TÜİK tarafından açıklanan verilere göre haziranda aylık enflasyon yüzde 3,92 olurken 6 aylık enflasyon rakamları ise yüzde 17,55 olarak açıklandı. Refah payı ve toplu sözleşme zammı hariç memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55 ve SSK, BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak. En yüksek devlet memuru hizmet ikramiyesine göre belirlenen kıdem tazminatı tavanı belli oldu.

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EMEKLİ VE MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU! TÜİK'in haziran ayı enflasyon verilerini açıklamasıyla memur maaşlarına ve emekli aylıklarına refah payı hariç yapılacak zam belli oldu. Memur maaşları ve emekli memur aylıkları temmuz ayında yüzde 17,55, SSK ve BAĞ-KUR emekli aylıkları ise yüzde 19,77 oranında artacak.

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EN DÜŞÜK MEMUR MAAŞI YÜZDE 86! Memur maaşlarına bu yıl önceki yıllardan farklı bir artış yapıldı. Maaşlar önce yüzde 17.55 oranında artırıldı ve bunun üzerine 8.076 TL ilave ödeme adı altında seyyanen zam verildi. En düşük memur maaşı yüzde 86 oranında, ortalama memur maaşları da yüzde 74 oranında artırıldı.

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KIDEM TAZMİNATI NEDİR? İş Kanunu uyarınca kıdem tazminatı, işçinin son brüt ücreti üzerinden ödeniyor. Bir yıllık hizmet karşılığı 30 günlük ücret tutarında kıdem tazminatı veriliyor. Ancak, işçinin ücreti ne olursa olsun, kıdem tazminatı tavanı aşılamıyor. KIDEM TAZMİNATI NASIL HESAPLANIR? Kıdem tazminatı tavanı ise en yüksek devlet memuruna bir yıllık hizmet karşılığı verilen emekli ikramiyesine göre belirleniyor. Ocak ve temmuz aylarında, memur maaş katsayısına bağlı olarak kıdem tazminatı tavanı da artıyor.

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KIDEM TAZMİNATI NEDİR? Herhangi bir iş sözleşmesinin kıdem tazminatını gerektiren bir nedenle feshi durumunda, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret tutarında kıdem tazminatı ödenmektedir. Bir yıldan artan süreler de oranlanarak hesaplamaya dahil edilmektedir.

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KIDEM TAZMİNATI TAVANI KİMLERİ KAPSIYOR? Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz–aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek.

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MEMUR MAAŞLARINA SEYYANEN ZAM YAPILACAK Kıdem tazminatı tavanı memur maaş katsayısına bağlı olarak artıyor. Memur maaşlarına temmuz ayında yüzde 17.55 + 8.076 TL seyyanen zam yapılacak.

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SEYYANEN ZAM KIDEM TAZMİNATI TAVANINI ARTIRACAK MI? İş Kanunu'na tabi çalışanlar, memur maaşlarına yapılan bu artış sonrası kıdem tazminatı tavanının ne olacağını merak ediyor. Özellikle 8.076 TL'lik seyyanen zammın kıdem tazminatı tavanını artırıp artırmayacağını öğrenmek istiyorlar. AK Parti milletvekillerince TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifine göre, ilave ödeme adı altında yapılan seyyanen zam, diğer mevzuat uyarınca mali hakların belirlenmesine esas ödeme unsurlarının kapsam veya hesabına dahil edilmeyecek. Başka bir ifadeyle, bu ödeme memurların emekli ikramiyesinde veya işçilerin kıdem tazminatı tavanı hesabında dikkate alınmayacak.

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YENİ KIDEM TAZMİNATI TAVANI 23.489.82 TL Kanun teklifi uyarınca, kıdem tazminatı tavanının belirlenmesinde sadece memur maaş katsayısındaki artış dikkate alınacak. Memur maaş katsayısı da yüzde 17.55 oranında arttı. Böylece, ocak – haziran döneminde 19.982,83 TL olarak uygulanan kıdem tazminatı tavanı 23.489,82 TL'ye yükselecek. Kıdem tazminatı tavanının artması, brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olup bu yılın temmuz – aralık döneminde kıdem tazminatı almaya hak kazanan çalışanları etkileyecek. Örneğin, brüt ücreti 25 bin lira olan ve son işyerinde 10 yıl hizmeti bulunan bir işçi haziran ayında işten ayrılmış olsaydı 199.828 TL kıdem tazminatı alabilecekti. Aynı işçi ağustos ayında işten ayrıldığında 234.898 TL kıdem tazminatı alabilecek.

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ASGARİ ÜCRETLİ İŞÇİ ZAMLI KIDEM TAZMİNATINI NE ZAMAN ALABİLİR? Asgari ücretle çalışanların kıdem tazminatı da asgari ücrete bağlı olarak artıyor. Asgari ücretli işçinin haziran ayında 10.008 TL olan bir yıllık hizmet karşılığı alabileceği kıdem tazminatı temmuz ayında 13.414,50 TL'ye çıktı. Kıdem tazminatı son ücret üzerinden belirleniyor. İşçiler önce çalışıp ücretlerini sonra alıyor. Yeni asgari ücret üzerinden ilk maaş ödemesi 31 Temmuz'da yapılacak. Dolayısıyla, asgari ücretle çalışanların yeni asgari ücret üzerinden kıdem tazminatı alabilmesi için 31 Temmuz'a kadar çalışmaları gerekir. Brüt ücreti 20 bin liranın üzerinde olanlar ise 1 Temmuz'dan sonra işten ayrıldıklarında kıdem tazminatını yeni tavan üzerinden alabilirler.