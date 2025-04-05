Kıbrıs gazisi Mehmet Onay'a veda

Şanlıurfa'da Kıbrıs gazisi Mehmet Onayın cenazesi defnedildi
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde 72 yaşında yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Onay'ın cenazesi toprağa verildi
Giriş: 05.04.2025 - 18:17 Güncelleme: 05.04.2025 - 18:17
Şanlıurfa'nın Hilvan ilçesinde yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Mehmet Onay'ın (72) cenazesi toprağa verildi.
Onay'ın cenazesi Hilvan Aile Mezarlığı'na getirildi. Burada kılınan cenaze namazının ardından Onay'ın naaşı defnedildi.
Törene Hilvan Kaymakamı Orhan Gazi Karakaş, Onay ailesi ve yakınları katıldı.
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