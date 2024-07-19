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        Haberler Gündem Güvenlik Kıbrıs Barış Harekatı 50 yaşında! MSB'den Kıbrıs'ta 50 gemiyle geçide davet!

        MSB'den Kıbrıs'ta 50 gemiyle geçide davet!

        Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50'inci yılını kutlayarak, yarın Kıbrıs'ta 50 gemiyle gerçekleştirilecek olan geçit törenine tüm Kıbrıslıları davet etti. MSB'nin mesajında, "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim" cümlesi de dikkat çekti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 19.07.2024 - 12:17 Güncelleme: 19.07.2024 - 12:17
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        MSB'den Kıbrıs'ta 50 gemiyle geçide davet!
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        Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. MSB'nin paylaşımı şöyle: "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim.

        "ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ ANIYORUZ"

        Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

        50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİNE DAVET

        Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz."

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