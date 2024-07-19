REKLAM advertisement1

Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yıldönümü nedeniyle, Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. MSB'nin paylaşımı şöyle: "Bu kadar yürekten çağırma beni, bir gece ansızın gelebilirim.

"ŞEHİT VE GAZİLERİMİZİ ANIYORUZ" Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.

50 GEMİYLE GEÇİT TÖRENİNE DAVET Yarın 50 gemiyle gerçekleşecek geçit törenine tüm Kıbrıslı kardeşlerimizi bekliyoruz." Bu kadar yürekten çağırma beni,

Bir gece ansızın gelebilirim… 🇹🇷



Mutlu Barış Harekâtı’nın 50’nci yılında, Kıbrıs’taki Türk soydaşlarımızın yaşadığı zulme son veren kahraman ordumuzun kahraman şehit ve gazilerini rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.



Yarın 50 gemiyle… pic.twitter.com/8Uj3bmamEi — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 19, 2024