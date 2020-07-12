İHA

Samsun’un Terme ilçesi Çay Mahallesi’nde bulunan Yeni Cami, kadın-erkek lavabosunun olmamasından, yetersiz gelmesinden ve kıblesinin 18 derece yanlış olmasından kaynaklı yıkımına karar verildi.

İHA'nın haberine göre, Yeni Cami Derneği Başkanı Mehmet Ali Körpe, birkaç yıl önce camide yapılan incelemeler sonucunda caminin kıblesinin yanlış olduğunun tespit edildiğini belirtti. Körpe, derneğin aylar süren çalışmalarının ardından hayırsever iş adamlarının ve cami cemaatinin desteğiyle, kıblesi yanlış olan caminin yıkılarak yenisinin yapılmasının kararlaştırıldığını ifade etti.

64 YIL SONRA YIKILDI

‘Yanlış kıbleli cami’ söylentilerinden dolayı ibadet için camiye gelen cemaatin rahatsızlık duyduğunu kaydeden Başkan Körpe, uzun çalışmalar sonucunda caminin yıkım kararının çıktığını dile getirdi.

1956 yılında yapılan caminin 2020 yılında yeterli hizmeti veremediğini anlatan Körpe, “Bu camiyi yıkıp yeniden inşa etmek için mücadelemizi veriyoruz. Camimizin bay ve bayan lavabosu, bayan namaz kılma yeri yoktu. Bunun yanında kıblesinde 18 derece kayıp olan camimizi yenileme çalışmalarına başladık.

Camimizin inşaatına hayırsever iş adamları ve cemaatimiz yardımcı olacaktır. Bizler de cami derneği olarak bu girişime öncülük ediyoruz. Daha kaliteli, daha iyi hizmet verebilecek, bay ve bayan lavabosu bulunan yeni bir ibadet alanı inşa edeceğiz inşallah. Bu vesileyle emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Caminin yıkım çalışmaları tamamlandıktan sonra yerine 1750 kişinin ibadet edebileceği büyük ve kıblesi doğru bir cami inşa edilecek.