'ŞOFEER ŞOFER' HAYKIRIŞI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

Makbule Tokmak, kızının 17 yıl evli kaldığı ve 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e verdiği tepkiyle uzun süre konuşulmuştu.

Tüm Türkiye Makbule Tokmak’ı "Şofeer şofer" şeklindeki çıkışıyla tanımıştı. Kibariye'nin annesi, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" sözleri ile hafızalara kazınmıştı.