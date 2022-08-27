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Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak vefat etti! Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü ve hastalığı neydi?

Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak vefat etti! Makbule Tokmak kimdir, neden öldü ve hastalığı neydi?

Ünlü şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak hayatını kaybetti. Son olarak torunu Birgül'ün düğününde görüntülenen Tokmak, geçirdiği rahatsızlık nedeniyle hayata gözlerini yumdu. Vefat haberinin ardından Makbule Tokmak'ın hastalığı ve hayatı gündeme geldi. İşte, Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın ölüm nedeni...

27.08.2022 - 14:18 | Güncelleme: ABONE OL

  • Şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, geçirdiği rahatsızlığın ardından hayata gözlerini yumdu.  Sonat Tokmak tarafından duyurulan acı haberin ardından "Makbule Tokmak kimdir, kaç yaşındaydı, neden öldü ve hastalığı neydi?" soruları gündeme geldi. İşte, Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak'ın vefat sebebi nedeni...

  • 'ŞOFEER ŞOFER' HAYKIRIŞI İLE HAFIZALARA KAZINMIŞTI

    Makbule Tokmak, kızının 17 yıl evli kaldığı ve 1999 yılında boşandığı Tünay Ürek'e verdiği tepkiyle uzun süre konuşulmuştu.

    Tüm Türkiye Makbule Tokmak’ı "Şofeer şofer" şeklindeki çıkışıyla tanımıştı. Kibariye'nin annesi, televizyon ekranlarına çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" sözleri ile hafızalara kazınmıştı.

  • KİBARİYE'NİN ANNESİ MAKBULE TOKMAK KİMDİR?

    Ünlü şarkıcı Kibariye'nin annesi Makbule Tokmak, kızının 20 yıllık evliliği sonlandığında televizyona çıkıp "Kızımı kandırıyor, kızımın parasıyla hava atıyor. Bu adam şoför parçasıdır. Benim kızımı aldı, paraları gördü havaya girdi. Şoför Tünay... Şimdi bey oldu o" diyerek konuşmuştu. Bir dönem televizyon adı sık duyulan Tokmak uzun yıllar sonra torunu Birgül'ün düğününde görüntülenmişti.

  • KİBARİYE'NİN ANNESİ MAKBULE TOKMAK NEDEN ÖLDÜ, VEFAT NEDENİ NE?

    Kibariye'nin annesinin ölüm sebebi ortaya çıktı. Makbule Tokmak geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

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