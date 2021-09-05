Türk sinemasının en sevilen filmlerinden biri olan Kibar Feyzo bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanacak. İşte Kibar Feyzo filmi oyuncuları ve konusu hakkında...
KİBAR FEYZO NEREDE ÇEKİLDİ?
Kibar Feyzo filmi, Hatay ilinin Reyhanlı ilçesinin Harran köyünde çekilmiştir. Kibar Feyzo tarihi Fatih Aliye Müderris Konağı'nda çekilmiştir.
KİBAR FEYZO FİLMİNİN KONUSU
Kibar Feyzo filmi, ele aldığı konusu ile Türk sinemasının en önemli eserleri arasında yer almaktadır. Ayrıca filmin komedi yönünün de yüksek olması seyircilere izleme keyfi sunmuştur. Filmde Kibar Feyzo ve Bilo karakterleri askerden yeni dönmüşlerdir. İkisi de Hacı Hüso'nun kızı Gülo'ya taliptir. Hacı Hüso ise başlık parasını yükseltmek için iki tarafı kızıştırmış ve açık arttırma yöntemi uygulamıştır.
Açık arttırma sonucu Gülo'yu alan Kibar Feyzo, başlık parasının yarısını ödemiş, yarısını ise senet yaptırmıştır. Borcunu ödeyemeyen Kibar Feyzo, köyden de kovulması sonucunda şehre giderek çalışmaya karar verir. Şehirde öğrendikleri ile aklı başına gelen Feyzo, tüm köyün gözünü açması için önderlik etmiştir.
KİBAR FEYZO FİLMİNİN OYUNCULARI
Kemal Sunal - Kibar Feyzo
Müjde Ar - Gülo
Adile Naşit - Sakine Kadın
Şener Şen - Maho Ağa
İhsan Yüce - Hacı Hüso
İlyas Salman - Bilo
Erdal Özyağcılar - Zülfo
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