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Güney Koreli otomotiv üreticisi Kia Motors Corporation, Global Operasyonlar Bölümü Başkanlığı’nı yürüten Ho-sung Song'un şirkete Başkan olarak atandığını duyurdu.

Ho-sung Song'un yeni pozisyonu ile şirketi kademeli olarak otomotiv endüstrisinde lider bir konuma getirmeyi amaçlayan orta ve uzun vadeli Plan S stratejisini devam ettireceği kaydedildi. Song’un otomotiv değer zincirindeki uzmanlığı ve yurt dışı operasyonlardaki deneyimleriyle elektrikli araçlar ve mobilite çözümleri geliştirme noktasında Kia’nın uluslararası arenadaki konumuna katkı sağlaması bekleniyor.

Son olarak Global Operasyonlar Başkanı olarak görev yapan Song daha önce, Kia Motors Avrupa Başkanı ve Kia Motors Corporation İhracat Planlama Grubu Başkanı olmak üzere pek çok üst düzey görevi yürütmüştü.

Kia Motors Corporation’ın eski başkanı Han-woo Park'ın ise danışman olarak şirketin hedeflerini desteklemeye devam edeceği bildirildi.

Kia, Plan S stratejisiyle içten yanmalı motorlu araçlara odaklanan bir iş modelinden elektrikli ve otonom araçlara geçiş yapmayı hedefliyor. Şirket, 2025 yılı sonuna kadar 11 adet akülü elektrikli araçtan oluşan bir ürün yelpazesi sunmayı planlıyor. Kia'nın bu modellerle küresel elektrikli araç pazarında (Çin hariç) yüzde 6.6 pay elde etmeyi ve satışlarının yüzde 25'inin çevre dostu otomobillerden oluşması için çalışmalarını sürdürdüğü belirtiliyor.

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