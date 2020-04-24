"BENİ BİRİLERİNE AYARLAMAK İSTİYORLAR"

Ünlü yıldız, "Beni birilerine ayarlamak isteyen bir sürü arkadaşım var. Ama ben umursamıyorum. Kendime ve True'ya odaklıyım ve şu an sadece bunu yapıyorum. Kim bilir belki bir daha asla biriyle çıkmam" dedi.