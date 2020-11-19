Euroleague'de 10. hafta heyecanı Khimki Anadolu Efes maçıyla devam ediyor. Haftanın en dikkat çeken maçları arasında yer alan zorlu mücadele bu akşam saat 20:00'de başlayacak. İşte zorlu maçla ilgili merak edilenler...

KHIMKI ANADOLU EFES MAÇI HANGİ KANALDA?

Euroleague'de 10. hafta maçı olan Panathinaikos Anadolu Efes mücadelesi bu akşam 20:00'de beIN Sports Haber'den canlı yayınlanacak...

EFES RUSYA'DA GALİBİYET ARIYOR

Anadolu Efes, BC Khimki karşılaşmasıyla Avrupa kupalarında 695. maçına çıkacak.

Lacivert-beyazlı ekip, Avrupa arenasında oynadığı 694 müsabakada 392 galibiyet ve 302 yenilgi yaşadı.

Anadolu Efes, 2001-2002 sezonundan bu yana katıldığı THY Avrupa Ligi'nde ise 447. maçını oynayacak. Lacivert-beyazlılar, Avrupa'nın kulüpler bazındaki en önemi organizasyonunda çıktığı 444 mücadelede 235 galibiyet ve 211 yenilgi gördü.