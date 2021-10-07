İstanbul Kâğıthane İlçesi'nde görev yapan zabıtaı ekibi dün bir seyyar satıcıyı darp etmişti. Bu anları gösteren görüntüler sosyal medyada paylaşılmış ve vatandaşların tepkisine yol açmıştı.
Kâğıthane Belediye Başkanı Mevlüt Öztekin bahse konu olayla ilgili sosyal medya hesabından bir açıklama yayınladı.
Öztekin mesajında şu ifadelere yer verdi:
Zabıta ekiplerimizin bir seyyar satıcı müdahalesi sırasında dün yaşanan talihsiz olay ile ilgili gerek adli makamlar gerekse Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır. Kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur.
KAFTANCIOĞLU: GEREĞİNİ YAPMIŞ OLMASI KIYMETLİ
Kağıthane Belediyesi'nin kararını memnuniyetle karşılayan CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu da sosyal medya hesabından şu görüşlere yer verdi: "Belediye Başkanının gereğini yapmış olması kıymetli. Nasıl bir öfkeyse izlerken yüreği dayanmıyor insan olanın.. Hep birlikte,her türlü şiddete karşı çıkmamız lazım Her geçen gün artarak etrafımızı çevreleyen bu şiddet sarmalından kurtulmanın yollarını yine hep birlikte aramalıyız."
KAĞITHANE BELEDİYESİ'NDEN AÇIKLAMA
Yaşanılan olayın sosyal medya üzerinden yayılmasının ardından yazılı açıklama yapan Kağıthane Belediyesi, zabıta memurunun açığa alındığını duyurdu. Açıklamada şunlara yer verildi:
"Kağıthane'de pazar yerlerinde halk sağlığının korunması ve haksız rekabetin önüne geçilmesi amacıyla yapılan denetimlerde seyyar satıcı bir kişinin tezgahını vatandaşların yol güzergahına koyduğu tespit edildi.Zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı, tezgahını yol güzergahından kaldırması ve başka yere taşıması için uyarmıştır. Çevredeki vatandaşlar da tezgahın yolu kapattığı gerekçesiyle işportacıdan şikayetçi olmuş ve durumu zabıta ekiplerimize bildirmişlerdir. Uyarı sonucu seyyar satıcı tezgahını başka bir yere taşımış ancak zabıta ekiplerimiz alandan ayrılınca; bunu fırsat bilerek tezgahını yeniden yasak olan yere koymuştur."
"Durumu fark eden zabıta ekiplerimiz seyyar satıcıyı ikinci kez uyarmış; ama işportacı uyarıları dikkate almayarak, önce hakaret etmiş, ardından tekme atarak zabıta memurumuzun yaralanmasına neden olmuştur. Görüntülerden de anlaşılacağı üzere ortada herhangi bir müdahale yokken seyyar satıcının fiili saldırıya geçtiği görülmektedir. Önce hakaret ve ardından fiili saldırıya uğrayan zabıta memurumuz kendini savunmak amacıyla anlık tepki göstererek seyyar satıcıya müdahalede bulunmuştur. Olay, diğer zabıta memurlarımızın araya girmesiyle yatıştırılmıştır. Kağıthane Belediyesi olarak yaşanan bu olayı elbette ki tasvip etmiyoruz. Belediyemiz tarafından inceleme ve disiplin soruşturması için ilgili zabıta memurları açığa alınmıştır."
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