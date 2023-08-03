KF Tirana - Beşiktaş maçı CANLI YAYIN
KF Tirana - Beşiktaş maçının canlı anlatımı HTSPOR'da... Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana'ya konuk oluyor. İstanbul'daki ilk maçı 3-1 kazanan siyah-beyazlılar, rövanştan da istediği sonucu alıp adını 3. eleme turuna yazdırmak istiyor. Tirana Beşiktaş maçıyla ilgili tüm detaylar haberimizde...
Beşiktaş, UEFA Konferans Ligi 2. eleme turu rövanşında Arnavutluk temsilcisi KF Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
STAT: Arena Kombetare
HAKEM: Stuart Attwell (İngiltere)
SAAT: 21.00
YAYIN: S Sport Plus
Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Colley, Masuaku, Hadziahmetovic, Salih, Gedson, Onur, Muleka, Aboubakar
Tirana: Selmani, Haxhiu, Lulaj, Hoxhallari, Pergjoni, Deliu, Najdovski, Jonuzi, Lushkja, Hasani, Kaina
Siyah-beyazlı ekip, taraftarı önünde çıktığı turun ilk maçında Tirana'yı; Onur Bulut, Jackson Muleka ve Semih Kılıçsoy'un kaydettiği gollerle 3-1 yenmişti. Kartal'ın alacağı herhangi bir galibiyet veya beraberliğin yanı sıra tek farklı mağlubiyet de tur atlamasını sağlayacak.
Beşiktaş, Tirana'yı elemesi halinde 3. eleme turunda Zeljeznicar (Bosna Hersek)-Neftçi (Azerbaycan) eşleşmesinin galibiyle mücadele edecek.
AVRUPA'DA 232. MÜSABAKA
Yunanistan'ın Olimpiakos takımına karşı 1957-1958 sezonunda oynadığı maçla beraber Avrupa serüvenine başlayan Beşiktaş, bugüne kadar 231 kez Avrupa kupalarında boy gösterdi. Söz konusu maçlarda 85 galibiyet elde eden Kartal, 99 kez rakiplerine boyun eğerken 47 maçta da sahadan bir puan ile ayrıldı. Siyah-beyazlılar, geride kalan müsabakalarda rakip fileleri 302 defa havalandırırken kalesinde de 347 gole engel olamadı.
GHEZZAL YOK
Beşiktaş'ta Cezayirli futbolcu Rachid Ghezzal, sakatlığı nedeniyle karşılaşmada forma giyemiyor. Tirana karşısında turun ilk maçında görev yapamayan 31 yaşındaki futbolcu, rövanşta da yok. Ghezzal, geçen sezon sakatlığı nedeniyle sadece 11 maçta süre alabilmişti.
Siyah-beyazlı takımda yeni transfer Ante Rebic'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Cenk Tosun, Tayyip Talha Sanuç ve Emrecan Uzunhan, UEFA listesinde yer almıyor.