Tirana - Beşiktaş maçı öncesi gerginlik yaşandı!
Beşiktaş´ın UEFA Avrupa Konferans Ligi 2´nci Turu´nda KF Tirana ile deplasmanda oynayacağı rövanş karşılaşması Beşiktaş tribünlerinden sahaya atılan meşaleler nedeniyle 15 dakika geç başladı.
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Beşiktaş, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2'nci Ön Eleme turunda 3-1 kazandığı ilk maçın rövanşında Arnavutluk ekibi KF Tirana ile deplasmanda karşı karşıya geliyor.
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Kombetare Arena´da saat 21.00´de başlaması gereken karşılaşma, Beşiktaş tribünlerinden sahaya atılan meşaleler dolayısıyla başlayamadı.
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Taraftarların meşale atmasının ardından karşılaşmanın hakemi Stuart Atwell, takımları soyunma odasına yolladı.
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Saha kenarında kalan futbolcular olayların yatışmasını bekledi.
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Meşalelere karşın Arnavut seyirciler de sahaya girerek Beşiktaş taraftarlarına saldırı teşebbüsünde bulundu.
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Bunun üzerine UEFA delegesi ve hakemler sahada mini toplantı yaptı.
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Yapılan uyarılar, tribünlere Arnavutça ve Türkçe anonsların ardından hakemler orta sahaya yöneldi.
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Karşılaşma, olayların yatışmasının ardından hakem heyeti ve oyuncuların sahaya dönmesiyle yaklaşık 15 dakika gecikmeli başladı.
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İşte maç öncesinin kareleri...
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