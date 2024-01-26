Keyifli anlar sizi bekliyor! Hafta sonu ailecek izlenebilecek 8 animasyon filmi
Hafta sonları, ailece bir araya gelip keyifli bir zaman geçirmek için ideal bir fırsattır. Eğlenceli bir hafta sonu planı yaparken, ailecek izlenebilecek animasyon filmleri herkesin keyif alabileceği bir seçenek olabilir. Güldürürken bir yandan da aile bağlarını güçlendiren bu filmler, her yaştan izleyiciye hitap eden öyküleriyle dikkat çeker. Hafta sonu için mükemmel bir film seçimi yapmak, ailenizle unutulmaz anlar yaşamanızı sağlayabilir. İşte, herkesin keyif alabileceği ve güzel anılar biriktirebileceğiniz hafta sonu için seçtiğimiz 8 harika animasyon filmi önerisi!
- 1
Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 1 - 2
The Secret Life of Pets, her gün işe giderken evde bıraktığınız sadık dostlarınızın, siz eve dönene kadar neler yaşadığını keşfetmenizi sağlayan eğlenceli bir önermeden yola çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin oturduğu bu filmde, sevilen animasyon karakterlerine hayat veren ünlü seslendirme kadrosu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Chris Renaud'un önceki başarılarına imza attığı Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi yapımların ardından The Secret Life of Pets, izleyicilere keyifli ve komik anlar yaşatıyor.
- 2
The Big Friendly Giant (BFG)
Roald Dahl'ın sevilen çocuk kitabından sinemaya uyarlanan The BFG'nin yönetmenlik koltuğunda usta isim Steven Spielberg bulunuyor. Bill Hader, arkadaş canlısı devi canlandırırken, Ruby Barnhill ise başroldeki Sophie karakterine hayat veriyor. Mark Rylance, Rebecca Hall ve Jermaine Clement gibi yetenekli oyuncuların da yer aldığı filmde, insanları yememe kararı alan sevimli dev, kendi türü arasında dışlanır ve yetimhanedeki küçük kız Sophie ile sıra dışı bir dostluk kurar.
Fantastik dünyanın sert kuralları, bu özgün hikayede çocuk masumiyetiyle çarpışırken, Sophie ve devin macerası seyirciyi büyülü bir dünyaya davet ediyor.
- 3
Madagaskar 1, 2 ve 3
Aslan Alex, zürafa Melman, su aygırı Gloria ve zebra Marty; konforlu bir hayvanat bahçesinde, sundukları ortamın tadını çıkaran, uyumlu bir dörtlüdür. Şehir hayatına alışkın olmalarına rağmen, birbirleriyle olan uyumları ve mutlulukları şaşırtıcıdır. Ancak bir gün, merak dolu zebra Marty, hayvanat bahçesinin sınırlarını aşarak dış dünyayı keşfetmeye karar verir. Onu seven diğer arkadaşları, Marty'yi geri getirmek için cesurca onun peşinden sürüklenir. Yaşanan maceralara çok şaşıracaksınız!
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- 4
Yeti Efsanesi
Animasyon, genç bir kız olan Yi'nin hayatını, evinin çatısında bulduğu efsanevi yaratık Yeti'yi evine geri götürmek için verdiği zorlu mücadeleyi konu ediniyor. Hassas küçük izleyiciler, Yeti Efsanesi'nin duygu yüklü sahnelerinden etkilenebilir ve endişelenebilirler.
- 5
Buz Devri 1, 2, 3, 4 ve 5
Bu animasyon 6 yaş öncesi çocuklar için hassas olabilir. Tüm dünyada buzul çağı hüküm sürmeye başlamıştır. Korkunç dünyada tek başlarına kalan hayvanlar hayatta kalabilmek için yollar aramaktadır. Onların mücadelesi ve yaşadıkları sizi büyüleyecek.
- 6
Oyunbozan Ralph
Atari oyununun bina yıkan 'kötü adamı' rolündeki Ralph, hem yıllardır aynı işi yapmaktan sıkılmış hem de oyunun iyi adamı tamirci 'Felix' gölgesinde kalmaktan bıkmıştır. Tüm övgüleri Felix toplar. Ralph artık iyi bir kahraman olmak ister ve diğer video oyunları arasında gidip gelmeye başlar. Fakat oyundan oyuna atlarken yol açtığı bir kaza Sugar Rush oyununu tehlike altında bırakan bir düşmanı serbest bırakır.
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- 7
Wall-E
Vol.i, günümüzden fazlasıyla uzak bir dönemde geçmektedir. İnsanoğlu dünyanın aşırı kirlenmesi sebebiyle başka bir gezegene gidiyor. Çöplüğe dönen dünyayı temizleme görevi ise sevimli mi sevimli bir robota kalıyor. Yalnızlığıyla duygusal anlar yaşatan Vol.i en iyi animasyonlar arasında baş sıralarda yer alıyor.
- 8
Arı
Baş karakter Barry'nin olduğu Arı filminde Cem Yılmaz seslendirmesiyle karşılaşıyoruz. Animasyonların en başarılı örneklerinden olan filmde, Arı Barry B. Benson üniversiteden mezun olduğunda hayatı boyunca yalnızca tek bir işinin olacağını görür ve bu durum karşısında şiddetli bir hayal kırıklığına uğrar. Bal getirmekten sorumlu olan ve petekten dışarı çıkarak çiçeklerin döllenmesini sağlayan ve ancak bu yolla dış dünyayı deneyimleyen arılar ekibine katılır. Barry'nin maceraları sizi çok etkileyecek.