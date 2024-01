Keyifli anlar sizi bekliyor! Hafta sonu ailecek izlenebilecek 8 animasyon filmi

Evcil Hayvanların Gizli Yaşamı 1 - 2

The Secret Life of Pets, her gün işe giderken evde bıraktığınız sadık dostlarınızın, siz eve dönene kadar neler yaşadığını keşfetmenizi sağlayan eğlenceli bir önermeden yola çıkıyor. Yönetmen koltuğunda Chris Renaud ve Yarrow Cheney ikilisinin oturduğu bu filmde, sevilen animasyon karakterlerine hayat veren ünlü seslendirme kadrosu, izleyicilere unutulmaz bir deneyim vaat ediyor. Chris Renaud'un önceki başarılarına imza attığı Çılgın Hırsız ve Minyonlar gibi yapımların ardından The Secret Life of Pets, izleyicilere keyifli ve komik anlar yaşatıyor.