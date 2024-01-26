Keyifli anlar sizi bekliyor! Hafta sonu ailecek izlenebilecek 8 animasyon filmi

The Big Friendly Giant (BFG)

Roald Dahl'ın sevilen çocuk kitabından sinemaya uyarlanan The BFG'nin yönetmenlik koltuğunda usta isim Steven Spielberg bulunuyor. Bill Hader, arkadaş canlısı devi canlandırırken, Ruby Barnhill ise başroldeki Sophie karakterine hayat veriyor. Mark Rylance, Rebecca Hall ve Jermaine Clement gibi yetenekli oyuncuların da yer aldığı filmde, insanları yememe kararı alan sevimli dev, kendi türü arasında dışlanır ve yetimhanedeki küçük kız Sophie ile sıra dışı bir dostluk kurar.

Fantastik dünyanın sert kuralları, bu özgün hikayede çocuk masumiyetiyle çarpışırken, Sophie ve devin macerası seyirciyi büyülü bir dünyaya davet ediyor.