Oğuzhan Genç ogenc@haberturk.com

Beşiktaş'a devre arasında kiralık olarak katılan Kevin-Prince Boateng'in transferinin detaylarını Beşiktaş Asbaşkanı Emre Kocadağ açıkladı. Ganalı yıldızın 10 maçta en az 45 dakika üzerinde süre alması durumunda kiralık anlaşmanın uzayacağını belirten Kocadağ, maaşla ilgili bilgiler de verdi.

Kocadağ'ın aktardığında göre Beşiktaş, Boateng'in bu yılki maaşının sadece yarısını karşılıyor. Ganalı yıldızın kiralık anlaşmasının seneye uzaması durumunda ise gelecek sezonki maaşının tamamını Beşiktaş üstlenecek. Diğer bir yandan Fiorentina'ya Boateng'in kiralanması için herhangi bir bedel ödenmiyor.