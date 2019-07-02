Kevin Prince Boateng kimdir? sorusu futbolseverler ve Avrupa futbolunu yakından takip edenler tarafından araştırılıyor. Son olarak geçen sezon Barcelona forması giyen Kevin Prince Boateng'in hayatından ve futbol kariyerinden detaylar haberimizde.

KEVIN PRINCE BOATENG KİMDİR?

Kevin Prince Boateng 6 Mart 1987'de Almanya'nın başkenti Berlin'de dünyaya geldi. Ofansif ortasaha mevkisinde oynayan Kevin Prince Boateng, Bundesliga ekiplerinden Eintracht Frankfurt'ta forma giyiyor. Genelde Boateng ismiyle bilinir fakat formasında Prince yazmaktadır. Gana millî takımında 9 maçta forma giymiştir. Fakat 4 Kasım 2011'de millî takımı bıraktığı açıklanmıştır daha sonra 14 Haziran 2013 tarihinde yeniden Gana millî takımında aktif olarak görev yapacağını açıklamıştır.

Annesi Alman babası Ganalı olan Kevin-Prince Boateng'in kardeşi Jérôme Boateng Almanya millî takımında forma giymektedir.

Futbol kariyerine Almanya'nın Reinickendorfer Füchse takımında başladı ve 2004 yılında Hertha Berlin'e transfer oldu ve bu takımda profesyonel oldu. 2010-2011 sezonunda Milan'da kiralık oynadı. 2012-2013 yılında ona Milan'da 10 numaralı forma verilmiştir. 9 Ocak 2013 tarihinde 2. Lig ekiplerinden Brescia ile yapılan hazırlık maçında maçın 25 inci dakikasında ırkçı tezahüratlara karşı sahayı terk etmiştir.

Birçok kişi tarafından, oldukça başarılı bulunmasına rağmen, Kaká'nın Milan'a transferiyle birlikte, oyun kurucu bölgesine ve dolayısıyla da Milan'a veda edip 12 milyon euro karşılığında Almanya'nın Schalke takımına transfer olmuştur. 2016 Ocak ayında Schalke'den ayrılarak Milan'a geri dönmüştür. 1 Ağustos 2016 tarihinde İspanya La Liga takımlarından Las Palmas'a bedelsiz transfer olmuştur. Bu sezon Barcelona'da kiralık olarak forma giyen Kevin Prince Boateng'in bonservisi Sassuolo'da.