Kevin McNally aile içi şiddet iddiaları nedeniyle tutuklandı

2021'de Johny Depp ve Amber Heard davasında rol arkadaşı Johny Depp'e destek olmuş ve şu cümleleri kurmuştu: Onun hiçbir zaman karanlık bir yanını görmedim. İnsancıl ve güzel bir insan görüyorum. Onun geri dönüp 'Jack Sparrow'u oynaması için herhangi bir engel görmüyorum.

Fotoğraflar: Avalon