Keten Tohumunun Diğer Adı Nedir?

Keten Tohumu Nedir?

Keten tohumu, Linum usitatissimum bitkisinin tohumlarıdır ve binlerce yıldır çeşitli sağlık sorunlarına karşı kullanılan doğal bir besindir. Keten tohumu, özellikle omega-3 yağ asitleri, lif, protein ve mineral bakımından oldukça zengindir. Lifli yapısı sindirim sistemine yardımcı olurken, omega-3 yağ asitleri kalp sağlığını destekler.

Keten Tohumunun Faydaları:

Sindirim sistemini düzenler: Keten tohumu, özellikle çözünür lif içeriğiyle bağırsak sağlığını destekler.

Kalp sağlığını korur: Omega-3 yağ asitleri, kötü kolesterolü düşürerek kalp hastalıkları riskini azaltabilir.

Cilt sağlığını iyileştirir: İçerdiği antioksidanlar cilt üzerinde olumlu etkiler yaparak, yaşlanma karşıtı özellik gösterir.

Keten Tohumunun Diğer Adları

Keten tohumu, sadece Türkiye'de değil, dünya genelinde de farklı adlarla anılmaktadır. Bu isimler, yerel dillere ve geleneksel kullanımlara göre değişiklik göstermektedir. Keten tohumu, şu adlarla da bilinir:

lax Seed (Flaks Tohumu): Keten tohumunun en yaygın bilinen diğer adı flax seed'dir. Bu isim, keten bitkisinin Latince adı olan "Linum usitatissimum"dan türetilmiştir. Flax İngilizce'de, flaks olarak anılır ve bu ad, özellikle batı dünyasında yaygındır.

Linseed (Linsim): Linseed kelimesi de, keten tohumunun bir diğer bilinen adıdır. Linseed, ketenin Linum cinsinden geldiği için bu isim de sıkça kullanılır. Özellikle gıda endüstrisinde ve hayvan yemlerinde linseed adı daha yaygın olarak kullanılır.

Keten (Keten Bitkisi): Türkçe ‘de en yaygın kullanılan isimlerden biri de ketendir. Keten bitkisinin ve bu bitkiden elde edilen tohumunun adı keten olarak bilinir. Bu isim hem bitkiyi hem de tohumunu tanımlamak için kullanılır.

Linum Tohumu: Linum terimi, ketenin botanik adından gelir. Keten tohumu, Linum usitatissimum bitkisinin tohumudur ve bazı bölgelerde, özellikle bilimsel ya da akademik bağlamlarda bu terimle de anılabilir.