'Ketamin Kraliçesi', Matthew Perry’nin uyuşturucudan ölümünde suçunu kabul etti

'Friends' dizisi yıldızı Matthew Perry'nin 2023'teki ölümünden sorumlu tutulan 5 kişiden biri olan 'Ketamin Kraliçesi' lakaplı Jasveen Sangha, suçunu kabul etti.

Hollywood'da uyuşturucu satıcısı olarak tanınan Jasveen Sangha'ya yöneltilen 5 suçlama vardı. Sangha, 3 kez ketamin dağıtımı, bir kez ölüme yol açan ketamin dağıtımı ve bir kez de uyuşturucu kullanılan bir mekân işletme suçlamalarının hepsini kabul etti.

65 yıla kadar hapis cezası alabileceği söylenen Jasveen Sangha'nın suçlu olduğunu kabul etmesi karşılığında, federal yetkililer kendisine yöneltilen diğer suçlamaları düşürüyor. Ancak yine de Sangha, en az 11 yıl hapis cezasıyla karşı karşıya. Sangha'nın cezasının önümüzdeki aylarda açıklanması bekleniyor.

Sangha'nın, Matthew Perry ile ilgili olarak bir diğer sanığa gönderdiği mesajları silmeye çalıştığı, bu mesajlardan birinde oyuncuyla hiçbir zaman doğrudan iletişime geçmediğini iddia ederken, diğerinde ise ketaminin oyuncunun vücut sisteminde ne kadar süre kalacağını sorguladığı belirtildi.

Savcılara göre, Jasveen Sangha ve diğer sanıklardan Erik Fleming, Perry’nin asistanı Kenneth Iwamasa’ya, oyuncunun ölümünden kısa süre önce 51 şişe ketamin sağladı. Bu ketaminin Perry’ye enjekte edilmesi sonucu ünlü oyuncu yaşamını yitirdi. Perry’nin ölümü sonrası Sangha’nın, suç ortaklarına; “Bütün mesajlarımızı sil” diyerek delilleri karartmaya çalıştığı, iddianamede yer aldı.

Mart 2024’te yapılan baskında Sangha’nın evinde pek çok uyuşturucu madde ve bir para sayma makinesi bulunmuştu. Ayrıca Sangha, 2019’da Cody McLaury isimli bir başka kişiye ketamin sağladığını da kabul etti. McLaury, uyuşturucu alımından saatler sonra aşırı dozdan hayatını kaybetmişti. Daha önce davanın diğer sanıkları arasında yer alan Dr. Salvador Plasencia, oyuncu Perry’ye ketamin sağladığını, ancak ölümcül dozun kendisinden gelmediğini itiraf etmişti. Erik Fleming, oyuncunun asistanı Kenneth Iwamasa ve Mark Chavez de ketamin tedariğine yönelik komplo suçunu kabul etmişti. 'Friends' dizisinde Chandler Bing karakteri ile en sevilen sitcom karakterlerinden biri haline gelen Matthew Perry, 54 yaşında hayatını kaybetti. Otopsi raporuna göre, Perry'nin 'ketaminin akut etkileri' nedeniyle hayatını kaybettiği bildirildi. Kanında ketamin bulunan oyuncunun ardından jakuzide boğulduğu belirtildi. Ketamin, anksiyete ve depresyon tedavisinde kullanılıyor. Matthew Perry’nin son Instagram paylaşımı jakuziden bir fotoğraftı