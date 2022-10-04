Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde, kestiği ağacın altında kalan Ayhan Uğurlu (58) yaşamını yitirdi.



Olay, Köyceğiz'de bugün saat 11.00 sıralarında meydana geldi. S.S. Pınarköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi ortaklarından Ayhan Uğurlu, geçen yıl meydana gelen orman yangınında zarar gören bölgede kesim yaptığı sırada devrilen ağacın altında kaldı. Arkadaşlarının 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerince olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen Ayhan Uğurlu'nun cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.



Jandarma, Uğurlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.