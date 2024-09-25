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        Haberler Gündem Güncel Keskin Belediyesi'nde zimmet soruşturması: 2 zanlı daha tutuklandı | Son dakika haberleri

        Keskin Belediyesi'nde zimmet soruşturması: 2 zanlı daha tutuklandı

        Kırıkkale'nin Keskin Belediyesi'ndeki zimmet soruşturmasında gözaltına alınan 2 zanlı daha tutuklandı

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.09.2024 - 00:57 Güncelleme: 25.09.2024 - 00:57
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        Keskin Belediyesi'nde zimmet soruşturması: 2 zanlı daha tutuklandı
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        Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, Keskin İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Keskin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışma kapsamında A.Ş. ve T.D. gözaltına alındı.

        AA'nın haberine göre; emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, hakimlikçe tutuklandı. Soruşturma kapsamında eski belediye personeli M.G. de 19 Eylül'de tutuklanmıştı.

        *Haberde AA'nın arşiv fotoğrafı kullanılmıştır.

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        #Son dakika haberler
        #Kırıkkale
        #Keskin Belediyesi
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