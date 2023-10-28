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        Haberler Gündem Keşiş Dağlarında 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi

        Keşiş Dağlarında 3 bin askerle yapılan Atatürk portresi yenilendi

        Erzincan'da 3 bin askerle 41 yıl önce Keşiş Dağlarında yapılan dev Atatürk portresi yenilendi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.10.2023 - 19:12 Güncelleme: 28.10.2023 - 19:12
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        Atatürk portresi yenilendi
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        Vatani görevini 1982de Erzincan'da yerine getiren ressam Mustafa Aydemir, 3 bin silah arkadaşıyla Keşiş Dağları eteğindeki Işıkpınar mevkisinde 7 bin 500 metrekare alanda 600 ton taş, 210 ton harç ve 200 ton boya kullanarak 176 metre uzunlukta Atatürk portresi yaptı.

        29 Ekim 2023 Cumhuriyetimizin Yüzüncü Yılı

        Keşiş Dağlarında 41 yıldır sergilenen portrenin, zaman zaman toprak üzerine yapılan geçici makyajlarla, bakım ve onarımı gerçekleştiriliyor.

        YENİLEME ÇALIŞMASI

        Aydemir, bu yıl da Erzincan Valiliği ve Erzincan Belediye Başkanlığı tarafından sağlanan şantiye desteğin yanı sıra İstanbul'dan hayırsever iş insanlarının maddi katkısıyla yenileme çalışmasına tekrar başladı.

        Aydemir, yaklaşık 2 aylık çalışmayla portreyi çelik betonarmeyle yenileyerek Cumhuriyetin 100. yıl dönümüne yetiştirdi.

        Ressam Mustafa Aydemir, gazetecilere yaptığı açıklamada, portreyi, kendisini vatanına, milletine ve atasına adayan 3 bin askerle 1982de yaptığını söyledi.

        ATAMIZA YAKIŞIR ŞEKİLDE...

        Daha önce de portrenin yenilenmesi için Erzincan'a davet edildiğini belirten Aydemir, şunları kaydetti:

        "Sayın eski TBMM Başkanı ve Başbakan Binali Yıldırım tarafından 2016da portrenin yenilenmesi için davet edildim. Portreyi o zaman restore ettim ama bu toprak üzerine yapılmış geçici bir makyajdı. Mutlaka ve mutlaka portremizin çelik betonarmeye alınarak gelecek nesillere aktarılması gereği vardı, bunu yaptık. 2 ay önce Erzincan'a geldim 26 Ağustosta dağa Ata tepesine çıktım. Yarın portremiz inşallah bitmiş olacak. Şu anda 50 kişi portrenin üzerinde çalışıyor ama yarın her şey bitecek ve Cumhuriyetimizin 100. yılında Atamıza yakışır şekilde, Atamızın gözleri yine oradan ışıldayacak."

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        #Keşiş dağı
        #Atatürk
        #haberler
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