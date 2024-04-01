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        Haberler Gündem Kesin seçim sonuçları: YSK ile kesin seçim sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak, itiraz süreci başladı mı?

        YSK ile kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?

        Yerel seçim milyonlarca seçmenin katılımı ile 31 Mart Pazar günü tamamlandı. Türkiye genelinde sandıkların tamamı açılırken, itiraz süreci 1 Nisan itibarıyla başladı. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından yapılan değerlendirmelerin sonucunda Yüksek Seçim Kurulu, yerel seçimde kesin sonuçları kamuoyunun erişimine sunacak. İşte 31 Mart yerel seçim sonuçları ile kesin sonuçların açıklanacağı tarih...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 01.04.2024 - 21:07 Güncelleme: 02.04.2024 - 00:30
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        • 1

          Türkiye, yerel seçimler kapsamında 31 Mart Pazar günü sandık başındaydı. YSK Başkanı Ahmet Yener, katılım oranının yüzde 78.11 olarak gerçekleştiğini açıkladı. Ülke genelinde oy sayım sürecinin tamamlanmasının ardından, sonuçlar açıklandı. Yerel seçimde itiraz süreci başladı. Bilindiği gibi sonuçların birbirine yakın olduğu il ve ilçelerde zaman zaman sonuçlara itiraz gelebiliyor. İtiraz sürecinin tamamlanmasının ardından, gözler kesin seçim sonuçlarına çevrilecek. Peki, "YSK ile kesin seçim sonuçları ne zaman açıklanacak?" İşte kesin sonuçlarının açıklanacağı tarihe ilişkin tüm merak edilen soruların yanıtı...

        • 2

          İTİRAZ SÜRECİ BAŞLADI!

          Yerel seçim sonuçlarına itiraz süreci 1 Nisan tarihi itibarıyla başladı.

          İtirazlar, 2 Nisan saat 15.00'a kadar ilk olarak İlçe Seçim Kurulu'na yapılabilecek.

          Bilindiği gibi sonuçların birbirine yakın olduğu il ve ilçelerde zaman zaman sonuçlara itiraz gelebiliyor

        • 3

          KESİN SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

          İlçe Seçim Kurulu 4 Nisan saat 17.00'ye kadar itirazları karara bağlamak zorunda.

          İtirazların reddine karar verilirse iptal için İl Seçim Kurulları'na itiraz süreçleri düzenlenecek ve 5 Nisan günü sona erecek.

        • 4

          2 gün içerisinde İl Seçim Kurulları kararlarını verecek ve 7 Nisan Pazar günü sonuçlar ilan edilecek.

          Buradan da bir kararın kesinleşmemesi durumunda ise YSK için süreç başlayacak.

          Siyasi partiler 3 gün içerisinde YSK'ya başvurmak zorunda. 10 Nisan'da itiraz süreci bitecek.

        • 5

          YSK'nın da bu itirazları karara bağlamak için 3 günlük süresi olacak.

          Kesin sonuçlar, tüm itirazlar sonuca bağlandıktan sonra 13 Nisan'da YSK tarafından duyurulacak.

          31 MART 2024 YEREL SEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

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