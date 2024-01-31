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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kesik başın gizemi ortaya çıktı! Katil zanlısı itiraf etti

        Kesik başın gizemi ortaya çıktı! Katil zanlısı itiraf etti

        Aydın'da 40 yaşındaki Şerefettin Akalan'ın kaybolduktan bir ay sonra kesik başı bulunmuştu. Cinayetin faili suçunu itiraf etti

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.01.2024 - 01:33 Güncelleme: 31.01.2024 - 01:33
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        Kesik başın gizemi ortaya çıktı!
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        Aydın'ın Söke ilçesinde kaybolduktan bir ay sonra çuval içerisinde başı kesik cesedi bulunan Şerefettin Akalan'ın (40), katil zanlısı olarak diş hekimi Alper Ö. ile babası H.Ö. ve V.Ö. gözaltına alındı.

        Sorgulamasında cinayeti itiraf eden Alper Ö. tutuklanırken, 2 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

        Fotoğraf: DHA

        ÇARŞIYA GİTMEK İÇİN ÇIKTI

        Söke ilçesi Yenicami Mahallesinde oturan evli ve 4 çocuk babası Şerafettin Akalın (40), geçen 14 Aralık'ta akşam saatlerinde çarşıya gitmek üzere evinden çıktı.

        Akalın'dan bir daha haber alamayan yakınları, polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine polis ve jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmalarda Akalın'ın izine rastlanılamadı.

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        14 Ocak günü saat 17.00 sıralarında Granta Mezarlığı yolundan geçen vatandaşlar, yolun kenarında bulunan boş bir arazide çuvalı fark etti. Kontrol ettiklerinde ise içerisinde hareketsiz yatan bir erkek olduğunu gören vatandaşlar jandarmaya haber verdi.

        ŞERAFETTİN AKALIN (İHA)

        BİR AY SONRA ÇUVAL İÇERİSİNDE BAŞSIZ CESEDİ BULUNDU

        İhbar üzerine bölgeye jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yapılan incelemede çuval içerisinde bir erkeğe ait cesedin başının kesildiği anlaşıldı. Yapılan kimlik tespitinde, ölen kişinin bir aydır kayıp olarak aranan Şerafettin Akalın olduğu belirlendi.

        BALTAYLA SALDIRDIĞI İÇİN ÖLDÜRMÜŞ

        Jandarmanın ekipleri çevredeki mobese kameraları inceleme aldı. Titizlikle sürdürülen araştırmada cinayet şüphelilerinin özel bir klinikte çalışan diş hekimi Alper Ö. (34), babası H.Ö. (71) ve V.Ö. (39) olduğu tespit edildi.

        Söke Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile polis ve jandarma ekipleri İzmir’in Torbalı ilçesinde bir adres ile Aydın'ın Söke ilçesinde 3 ayrı adrese sabah saatlerinde eş zamanlı operasyonlar gerçekleştirdi.

        Fotoğraf: İHA

        ÖLDÜRDÜĞÜNÜ İTİRAF ETTİ

        Adreslerde şüpheliler Alper Ö., babası H.Ö. ve akrabaları V.Ö. gözaltına alındı. Sorgulamada Alper Ö., Akalın’ı kendisinin öldürdüğünü itiraf etti.

        Alper Ö.'nün ifadesinde, kendisine ait arazide tartıştıkları Akalın'ın balta ile kendisine saldırdığını ve yaşanan arbede sırasında öldürdüğünü itiraf ettiğini söylediği öğrenildi.

        Jandarmadaki ifadelerinin ardından akşam saatlerinde adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden Alper Ö. tutuklanırken, baba H.Ö. ile V.Ö. ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

        *Haberin görseli İHA tarafından servis edilmiştir.

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