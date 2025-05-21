Kuraklık Spil Dağı Milli Parkı'nı da vurdu: "Keşfedilmemiş saklı cennet" kurudu
Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve "Keşfedilmemiş saklı cennet" olarak bilinen saklı kanyon, kurudu. Kuruyan kanyon, drone ile havadan görüntülendi
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Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve "Keşfedilmemiş saklı cennet" olarak bilinen saklı kanyon da kuraklıktan nasibini aldı.
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Şehzadeler ilçesinde bulunan 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, endemik bitki örtüsü ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor.
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650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasından geçen Çaybaşı Deresi'ne akan kanyon, şelaleleri, göletleri ve manzarasıyla son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.
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Ancak bu yıl bölgedeki kar ve yağış miktarının beklenen seviyeye ulaşmaması nedeniyle 700 metre uzunluğundaki kanyon kurudu.
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Yalnızca 150 metrelik bölümü ziyaretçilere açık olan kanyon, kuraklık nedeniyle doğal güzelliğini yitirdi.
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Kuruyan kanyon, dronla havadan görüntülendi.
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