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        Haberler Gündem Çevre "Keşfedilmemiş saklı cennet" kurudu | Son dakika haberleri

        Kuraklık Spil Dağı Milli Parkı'nı da vurdu: "Keşfedilmemiş saklı cennet" kurudu

        Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve "Keşfedilmemiş saklı cennet" olarak bilinen saklı kanyon, kurudu. Kuruyan kanyon, drone ile havadan görüntülendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 21.05.2025 - 11:55 Güncelleme: 21.05.2025 - 11:55
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          Manisa'nın Spil Dağı Milli Parkı'nda bulunan ve "Keşfedilmemiş saklı cennet" olarak bilinen saklı kanyon da kuraklıktan nasibini aldı.

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          Şehzadeler ilçesinde bulunan 1517 metre rakıma sahip Spil Dağı Milli Parkı, endemik bitki örtüsü ve doğal yapısıyla dikkat çekiyor.

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          650 metre rakımdan başlayarak Şehzadeler ve Yunusemre ilçeleri arasından geçen Çaybaşı Deresi'ne akan kanyon, şelaleleri, göletleri ve manzarasıyla son yıllarda doğaseverlerin ilgi odağı haline geldi.

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          Ancak bu yıl bölgedeki kar ve yağış miktarının beklenen seviyeye ulaşmaması nedeniyle 700 metre uzunluğundaki kanyon kurudu.

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          Yalnızca 150 metrelik bölümü ziyaretçilere açık olan kanyon, kuraklık nedeniyle doğal güzelliğini yitirdi.

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          Kuruyan kanyon, dronla havadan görüntülendi.

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