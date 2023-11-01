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        Haberler Gündem 3. Sayfa İstanbul'da keser ve sopalarla öldüresiye dayak!

        Keser ve sopalarla saldırdılar! Öldüresiye dayak kamerada

        İstanbul'da bir kafeye gelen kalabalık grup, ellerindeki keserler ve sopalarla 2 kişiyi feci şekilde darp etti. Kafenin savaş alanına döndüğü o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.11.2023 - 11:33 Güncelleme: 01.11.2023 - 11:42
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          İstanbul'da bir kafeye gelen kalabalık grubun ellerindeki keserler ve sopalarla 2 kişiyi feci şekilde darp ettiği anlar kameraya yansıdı.

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          Arnavutköy ilçesi Nene Hatun Mahallesi'ndeki bir kafede geçtiğimiz hafta sonu iddiaya göre akraba 2 grup arasında kavga çıktı. Çevredeki esnaf araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.

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          Kavga eden taraflardan biri araya giren esnafa sinirlenerek olay yerinden ayrıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan aynı mahalledeki esnaf ile kavga eden akrabalar arasında sonraki günlerde husumet meydana geldi.

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          Kavga eden akrabalardan oluşan kalabalık bir grup hafta sonu kafeye gelerek ellerindeki keser ve sopalarla 2 kişiyi öldüresiye dövdü.

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          Başına aldığı darbelerle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu kavgaya anları güvenlik kamerasına da yansıdı.

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