Keser ve sopalarla saldırdılar! Öldüresiye dayak kamerada
İstanbul'da bir kafeye gelen kalabalık grup, ellerindeki keserler ve sopalarla 2 kişiyi feci şekilde darp etti. Kafenin savaş alanına döndüğü o anlar iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı
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İstanbul'da bir kafeye gelen kalabalık grubun ellerindeki keserler ve sopalarla 2 kişiyi feci şekilde darp ettiği anlar kameraya yansıdı.
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Arnavutköy ilçesi Nene Hatun Mahallesi'ndeki bir kafede geçtiğimiz hafta sonu iddiaya göre akraba 2 grup arasında kavga çıktı. Çevredeki esnaf araya girerek kavgayı ayırmaya çalıştı.
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Kavga eden taraflardan biri araya giren esnafa sinirlenerek olay yerinden ayrıldı. Kavgayı ayırmaya çalışan aynı mahalledeki esnaf ile kavga eden akrabalar arasında sonraki günlerde husumet meydana geldi.
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Kavga eden akrabalardan oluşan kalabalık bir grup hafta sonu kafeye gelerek ellerindeki keser ve sopalarla 2 kişiyi öldüresiye dövdü.
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Başına aldığı darbelerle yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı. Tarafların birbirinden şikâyetçi olduğu kavgaya anları güvenlik kamerasına da yansıdı.