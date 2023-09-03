Kerkük’te sokaklar karıştı, sokağa çıkma yasağı ilan edildi

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Irak Kürt Bölgesel Yönetim (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Kerkük’teki Kürtlere sağduyu çağrısı yaparak şiddet eylemlerine karışmamalarını istedi.

Kerkük’te bir kişinin öldüğü, altı kişinin yaralandığı olaylarla ilgili yazılı bir açıklama yapan Başbakan Barzani, Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani’ye Kerkük'teki göstericilerin can güvenliğini koruması çağırısında bulundu.

Barzani, "Sayın Başbakan'a istenmeyen bu durumu kontrol etmesi ve vatandaşlar ile göstericilerin can ile mal emniyetini sağlaması çağrısında bulunuyorum. Artık sorumsuz kişilerin durumu daha karmaşık hale getirmesine izin verilmemelidir." ifadelerini kullandı.

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Kerkük’teki Kürtlere de sağduyu çağrısı yaparak onlardan şiddet eylemlerine karışmamalarını isteyen Barzani, şehirdeki Arap ve Türkmenlere de "aykırı kişilerin" kentteki barış ve birlikte yaşamı bozmalarına izin vermemelerini istedi.

Irak'ta Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) Başkanı Mesut Barzani de Kerkük'teki gelişmeler ile ilgili yayınladığı yazılı açıklamada, "Kerkük’ün bu şehirde yaşayan oluşumlar arasında birlikte yaşam, kardeşlik ve dayanışmanın şehri olması gerektiğine sürekli vurgu yaptık." ifadelerini kullandı.

Göstericiler tarafından Kerkük-Erbil otoyolunu trafiğe kapatılmasının vatandaşların günlük hayatlarını olumsuz etkilediğini belirten Barzani, bu adımın kentte karışıklığa neden olduğunu aktardı.

Şehirdeki yasal olmayan adımların tüm etnik gruplar arasında fitneye yol açtığını vurgulayan Barzani, Irak güvenlik güçlerine yönelik de şu eleştirileri yöneltti:

"Güvenlik güçlerinin ve Kerkük polisinin, birkaç gündür devam eden bozgunculuğa ve yasa dışı eylemlere hiçbir şekilde müdahale etmemesi ancak Kerküklü Kürtlerin gösterisine şiddetle müdahale etmesi sonucu bir Kürt gencinin kanı dökülmüştür. Bu durum bizim için hayret vericidir. Bu tür davranışlar hiçbir şekilde kabul edilemez ve çok kötü sonuçlar doğurur. Çocuklarımızın Kerkük’te kanının dökülmesinin bedeli ağır olur."

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KERKÜK'TE KARŞI GÖSTERİLER

IKBY'ye bağlı Peşmerge güçleri, 2014'te terör örgütü DEAŞ'ın ortaya çıkmasından sonra Irak ordusunun Kerkük'te boşalttığı üslere konuşlanmaya başlamış ve 3 yıl boyunca kentte denetimi fiilen ele almıştı. IKBY'nin 25 Eylül 2017'de düzenlediği sözde "bağımsızlık referandumu" ve Kerkük'ü ilhak girişiminin ardından, merkezi hükümete bağlı güçler 16 Ekim 2017'de Kerkük'e girerek kentteki Peşmerge varlığına son vermişti.

Irak ordusu KDP binasını boşaltıp Kerkük Operasyonlar Komutanlığı karargahı yapmıştı. KDP, söz konusu binanın daha önce kendileri tarafından kullanıldığını ve yeniden kendilerine verilmesi gerektiğini savunuyor.

Binanın Başbakan Muhammed Şiya es-Sudani'nin talimatıyla boşaltılarak KDP'ye devredilme hazırlıkları yapıldığı iddialarına karşı başlatılan protestolar, 25 Ağustos'tan beri devam ediyor.

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Karargah önündeki gösterilere Kerkük'teki Sünni Arap Aşiretleri, Türkmenlerden farklı gruplar ve Kays el-Hazali liderliğindeki Asayib Ehlilhak Hareketi taraftarından bazı kişiler destek veriyor. Bu göstericiler Kerkük ile Erbil’i birbirine bağlayan kara yolunu kapalı tutuyor.

Öte yandan Kürtlerin yoğun yaşadığı Rahimava bölgesinde bugün akşam saatlerinde toplananlar da karşı gösteri düzenledi.

Kapalı tutulan yolun açılması ve ordunun kullandığı binanın KDP'ye verilmesi gerektiğini savunan göstericilerin, karargah önünde Arap ve Türkmenlerce sürdürülen eylem alanına yaklaşması üzerine güvenlik güçleri havaya ateş açmış, olay yerinden dumanların yükseldiği ve ambulansların da bölgeye sevk edildiği görülmüştü.

Kerkük Polis Müdürlüğü Sözcüsü Amir Nuri ise AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte yaşanan olaylarda 1 kişinin öldüğünü, 6 kişinin de yaralandığını söyledi.

Bunun üzerine şehirde cumartesi yerel saatle 19.00’da başlayan sokağı çıkma yasağı ilan edilmiş, yasağın ne kadar süreceği ise açıklanmamıştı.

Irak Başbakanı es-Sudani de sokağa çıkma yasağı ilan edilen kentte olay çıkaranlara karşı güvenlik güçlerince operasyon başlatılması talimatı vermişti.