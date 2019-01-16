2. Sayfa programına açıklamalar yapan Kerimcan Durmaz şöyle konuştu: Önceden birinin vesilesi ile böyle bir şey söylemiş olabilirim ama o durumla bu durum başka. Ben sadece baş sağlığı dilemek istedim. Ben Hande'nin annesinin hastalığından habersizdim. Bunu kasten ve bilerek yapıyor olsaydım haklılardı. O konu çok eski bir konu, şu an yaşananlar ise çok yeni. Ben insanlık görevimi yapıp baş sağlığı diledim. Kim olsa dilerdim. O sözler ve tepkiler bana çok saçma geldi.