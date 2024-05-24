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        Haberler Magazin Kerim Sabancı ve Carmella Rose amfAR galasına katıldı

        Kerim Sabancı ve Carmella Rose amfAR galasına katıldı

        Kerim sabancı, Cannes Film Festivali'ne ABD'li model Carmella Rose adlı bir mankenle katıldı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 24.05.2024 - 12:49 Güncelleme: 24.05.2024 - 12:49
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        Birlikte amFar galasına katıldılar
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        Cemiyet hayatının önemli isimlerinden Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın en küçük oğulları olan Kerim Sabancı, bu sene 77'ncisi düzenlenen Cannes Film Festivali'nin amfAR galasına ABD'li manken Carmella Rose ile katıldı.

        Hakan Sabancı ile sevgilisi Hande Erçel'in de katıldığı amfAR galasına Kerim Sabancı, 26 yaşındaki manken Carmella Rose ile objektiflere poz verdi.

        27 yaşındaki Kerim Sabancı ile Carmella Rose'un bu görüntüleri ikilinin aşk yaşadığı yönündeki iddiaları gündeme getirdi.

        Fotoğraflar: Shutterstock

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        #Kerim Sabancı
        #Carmella Rose
        #amfAR

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