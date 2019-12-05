Kereviz kış sebzelerinin vazgeçilmeyen ve en önemli fayda sağlayıcı sebzelerinden biridir. İçerdiği faydalı bileşenleri ve hoş kokusuyla gerçekten bir sağlık deposudur. Salatası ve yemeğiyle sofraların baş kösesinde olabilecek bir sebze. Özellikle çocukların gelişmesinde çok faydalı, ancak kerevizi pek sevmeyen çocuklara sevdiği bir şeyle ya da çorba olarak yedirmek gereklidir.

Kerevizin faydaları nelerdir?

Kereviz sapında bulunan phthalide adlı bileşenin etkisiyle, kas ve damarlarda rahatlama sağlayarak kan akışını düzene koyması açısından önemlidir. Ayrıca kan basıncının düşmesine de etkisi vardır. Yüksek tansiyonda ilaç kullananların doktora danışarak ona göre tüketmesi önerilir.

Kerevizde bulunan pigenin ve luteolin adlı flavonoidler, pankreas kanseri tedavisinde ve korunmasında etki gösteriyor. Kansere karşı etkisi tam olarak kanıtlanmasa da ilerde ilaç yapımında kerevizin içerdiği bileşenleri kullanma açısından önem taşıyor.

Günde 4 adet kereviz sapı tüketmek kolesterol seviyesini düşürmeye yardımcı oluyor.

Kereviz içerdiği besin lifi ile sindirim sitemi üzerinde fayda sağlayarak sindirim bozukluklarına ve kabızlığa iyi geliyor. Ancak yan etkileri açısından miktarı çok fazla tutmamak gerekir.

Vücudun toksinlerden temizlenmesi ve fazla suyun atılması için kereviz iyi bir idrar söktürücüsü görevi taşıyor.

Kerevizde bulunan bazı flavonoidler iltihabı önlemeye ve azaltılmasına etki ediyor. Kereviz, romatizma gibi iltihaplı hastalıkların belirtilerinin azaltılması için önerilen sebzeler arasında gösteriliyor. Kereviz ayrıca sakinleştirici etki de sağlıyor. Yatmadan önce suyunu içmek yeterlidir. Kereviz sapı veya suyu adet sancılarını hafifletiyor. Bazı alerjilerde de kullanılması mümkün.

100 gram kerevizin kalori ve besin değeri; 16 kalori enerji, 2 gram besin lifi, 3,5 gram karbonhidrat, 1,8 gram şeker, 0.2 gram yağ, 79.8 mg omega 6 yağ asidi, 0.7 gram protein içermektedir.

Vitaminleri; A, C, E, Riboflavin, Niasin, B6 ve K’dır.

Mineralleri; selenyum, fosfor, manganez, magnezyum, demir, potasyum, çinko, kalsiyum, foslat ve sodyum ’dur.

Kerevizin fazla tüketilmesinin etkileri;

Fazla kereviz tüketmek idrar söktürücü özelliğinden aşırı su ve elektrolit kaybı yapabilir. İçerdiği besin lifi nedeniyle fazla tüketim ishal, mide krampları ve sindirim güçlüğü yapar. A vitamini yüklemesi yaparak karaciğer ve sinir siteminde tahribat oluşturur. Potasyum açısından aşırı yüklenme, hiperkalemi oluşturur. Anestezik durumlarda 2 hafta öncesinde yememelidir.