Keremcem ve Sena Seçen'den aşk dolu paylaşım
Keremcem ile sevgilisi Sena Seçen, aşk dolu anlarını takipçileriyle paylaştı
Giriş: 30.09.2025 - 19:24 Güncelleme: 30.09.2025 - 19:24
Bir süredir birlikte olan ünlü şarkıcı Keremcem ile Sena Seçen, aşklarını doludizgin yaşamaya devam ediyor.
Geçtiğimiz gün birlikte katıldıkları bir etkinlikte, çift sosyal medyada da romantik anlarını paylaştı. Keremcem ile Sena Seçen, yan yana verdikleri fotoğraflara; "Aşk hikâyesi" notunu ekledi.
Fotoğraf: Instagram
BURÇLAR
GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ