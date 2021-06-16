Tatil devam ediyor

HABERTURK.COM

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Sezonu, İranlı sevgilisi Gazal ile Bodrum'da açan şarkıcı Keremcem'in tatili sürüyor.

43 yaşındaki şarkıcı, önceki gün sevgilisiyle Gümüşlük'teki bir mekanda görüntülendi. İkili, havanın kötü olması nedeniyle kapalı bir alanda oturmayı tercih etti.

AŞK DOLU BAKIŞ

Keremcem bir ara telefon görüşmesi yaparken, sevgilisi Gazal'ın ünlü şarkıcıya aşk dolu bakışları dikkatlerden kaçmadı. İkilinin o anları objektiflere böyle yansıdı.