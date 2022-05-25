"SADECE ÇOCUĞUM OLSUN DİYE EVLENMEM"

Keremcem, ayrıca "Sakinliğimle bir kadını bezdirebilirim." diye konuştu.

Oyuncu Seda Güven ile 7 aylık evliliğini 2015 yılında noktalayan 44 yaşındaki şarkıcı, "Evliliği sürdürmek çok zor. Çocuğum olsun isterim ama büyük sorumluluk. Sadece çocuğum olsun diye evlenmem. Ancak ne zaman büyük konuştuysam başıma geldi. O da başıma gelir." şeklinde konuştu.