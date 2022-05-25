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Keremcem: 3 büyük aşk yaşadım! - Magazin haberleri

Keremcem: 3 büyük aşk yaşadım!

Keremcem, özel hayatıyla ilgili samimi açıklamalarda bulundu. Aşkın ömrünün 3 yıl sürdüğünü söyleyen ünlü şarkıcı, "Hayatımda 3 kez aşık oldum. Aşık olmak için salt güzellik yetmez. Güzellik bir bütündür. Dış güzellikle birlikte iç güzellik de gerekli" dedi

25.05.2022 - 17:43 | Güncelleme: ABONE OL
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  • Geçtiğimiz yıl 3 yıl aşk yaşadığı İranlı Ghazaleh Bayat ile birlikteliğini sonlandıran Keremcem, özel hayatıyla ilgili merak edilenleri anlattı.

  • 'Kırmızı Koltuk' programına katılan ünlü şarkıcı, "Hayatımda 3 kez aşık oldum. Aşık olmak için salt güzellik yetmez. Güzellik bir bütündür. Dış güzellikle birlikte iç güzellik de gerekli. Aşkın ömrünün 3 yıl olduğu kuralının doğru olduğuna inanıyorum." ifadelerini kullandı.

  • "SADECE ÇOCUĞUM OLSUN DİYE EVLENMEM"

    Keremcem, ayrıca "Sakinliğimle bir kadını bezdirebilirim." diye konuştu.

    Oyuncu Seda Güven ile 7 aylık evliliğini 2015 yılında noktalayan 44 yaşındaki şarkıcı, "Evliliği sürdürmek çok zor. Çocuğum olsun isterim ama büyük sorumluluk. Sadece çocuğum olsun diye evlenmem. Ancak ne zaman büyük konuştuysam başıma geldi. O da başıma gelir." şeklinde konuştu.

  • "ÇOCUK SAHİBİ OLMAK KADINA BAĞLI"

    Ünlü isim, daha sonra sözlerini şöyle sürdürdü:

    Çocukların da ana-babayla birlikte büyüme hakkı var. Kimse boşanmak için evlenmez. Ama evliliği sürdürmek zor, bir de çocuk varsa çok daha zor. Çocuk sahibi olmak kadına bağlı.

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