Kerem Kazaz, Avrupa ikincisi

Geçtiğimiz yıl 16 yaşında, Letonya'da gerçekleştirilen ve Dünya Ralli Şampiyonası’na yeni yıldızlar yetiştiren Junior Ralli Şampiyonası’nda start alarak ‘Türkiye’nin En Genç Ralli Pilotu’ unvanını sahip olan Kerem Kazaz, İspanya'da dereceye girdi.

İspanya Asturias’da koşulan Avrupa Kupası Rallisi olan 'Rallye5 Sınıfı’nda ikinci olan ilk Türk Ralli Pilotu olan 17 yaşındaki Kerem Kazaz, sürücü ehliyetine sahibi olmadığı için Türkiye’de henüz hiç start almadı.

Asfalt ve toprak olarak iki farklı zeminde koşulan Asturias Rallisi’nde ilk gün aks arızası nedeniyle zaman kaybetmesine rağmen ikinci gün asfalt yarışında gösterdiği başarıyla genel klasmanda 24'üncü Clio Trophy’de 8'inci ve kendi sınıfı Rally5’te ikinci olarak finiş gören Kerem Kazaz, 17 yaşında hiçbir Türk Ralli pilotunun bugüne kadar elde edemediği bir başarıya imza atarak Avrupa Kupası Rallisi’nde sınıfında ikinci oldu.

Motor sporlarına 4 yaşında Motocross ile başlayan, 14 yaşında karting ve pist eğitiminin ardında 2021 sezonunda ilk kez Türkiye Pist Şampiyonası’na 14 yaşında katılarak yaşı ve tecrübesine oranla değerli başarılar elde eden Kerem Kazaz, 2 yıldır Baltık Şampiyonaları ve İspanya Şampiyonası’nda gösterdiği performanslarla; 1999'da Balkan, 1999, 2002 – 2006 ve 2007 Türkiye’de Ralli Şampiyonu unvanına sahip babası Ercan Kazaz’ın tahtına aday olarak gösteriliyor.