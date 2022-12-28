HABERTURK.COM

İsimlerin anlamı, dönem dönem çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, daha önce hiç duyulmamış bir ismin anlamı da internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir kökeni vardır. Kerem isminin anlamı ve kökeni de son zamanların popüler arama konularından birisi olarak öne çıkmaktadır.

KEREM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kerem ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kerem isminin anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kerem isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KEREM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kerem ismi ne demek ve anlama gelir sorularının cevabı şu şekildedir;

Soyluluk, ululuk, büyüklük, asalet. Bağış olarak verme, iyilik, cömertlik, eli açıklık, lütuf.

KEREM İSMİ KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kerem ismi Kur'an-ı Kerim'de (İsra Suresi 70. Ayet) geçmektedir ve Kerem ismini koymak caizdir.

KEREM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kerem ismini kullanan 99.303 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kerem ismini kullanan 25.326 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kerem ismini kullanan 5.939 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kerem ismini kullanan 4.783 kişi bulunmaktadır.

KEREM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Kerem olan kişilerin güçlü sezgileri vardır, olayları analiz etme ve sonuca varma konusunda oldukça iyidir. Mükemmeliyetçi bir karaktere sahiptir, bu özelliği aşırıya kaçtığında olumsuz sonuçlar ortaya çıkabilir. Olaylara mantıksal bir yaklaşım sergiler, bir olayın tüm detaylarını öğrenmek için çaba sarfeder, bu da üzerinde çalıştığı konularda gizli kalmış gerçekleri ortaya çıkarmasını sağlar.