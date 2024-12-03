Kerem Demirbay'a Almanya'dan 2 talip!
Galatasaray'da forma giyen Kerem Demirbay için yeni gelişme ortaya çıktı. Alman basını Kerem Demirbay'ın devre arasında takımdan ayrılabileceğini duyururken talip olan iki takımı da yazdı. İşte detaylar...
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Okan Buruk yönetiminde yoluna devam eden Galatasaray, devre arası transfer çalışmalarına da şimdiden başladı. Eksik bölgeleri güçlendirecek olan sarı-kırmızılı ekip, bazı oyuncularla da yollarını ayıracak.
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Ayrılacak isimlerden birini ise Almanya basınından Sky Sports duyurdu. Okan Buruk'un bu sezon fazla şans vermediği Kerem Demirbay'ın devre arasında gönderileceği iddia edildi.
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Deneyimli orta saha oyuncusunun bazı teklifler aldığı ve kiralık olarak takımdan ayrılabileceği kaydedildi.
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Almanya'dan Werder Bremen ve Hoffenheim'ın talip olmasına rağmen, iki takımın transferde önemli bir safhada olunmadığı aktarıldı.
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Galatasaray'da bu sezon 18 maçta sahaya çıkan Kerem Demirbay, 2 asist yaptı.
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Sarı-kırmızılı takımın geçen sezon kadrosuna kattığı 31 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile sözleşmesi 2026 yılına kadar devam ediyor.
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