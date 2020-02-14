14 ŞUBAT 2020ÜYE GİRİŞİHESABIM
Birçok başarılı dizide ve filmde yer alan ünlü oyuncu sevenleri tarafından araştırılarak merak ediliyor. Son dönemde eski sevgilisinin Cem Yılmaz ile birlikteliğine yorum yapan Kerem Bursin kimdir? Kaç yaşında? Hangi dizilerde oynadı? İşte Kerem Bursin hakkında merak edilenler...
Kerem Bursin kimdir?
4 Haziran 1987 İstanbul doğumlu olan Kerem Bursin Malezya ve Endonezya da dahil çeşitli dünya ülkelerinde yer alan oyuncu Pazarlama ve İletişim bölümü mezunudur. ABD genelindeki tiyatro yarışmasında en iyi erkek oyuncu seçilmiştir. Bazı firmaların reklam filmlerinde rol almıştır. Ülkemizdeki ilk Snapchat röportajını gerçekleştiren ünlü oyuncu son olarak Mavi Jeans reklamlarında da boy göstermiştir. Hiç çocukluk arkadaşı bulunmayan Kerem Bursin en yakın arkadaşının ablası olduğunu iddia ediyor. Oyuncu olmak istediğine Los Angeles’te karar vermiştir. Kerem Bursin, 20. Altın Objektif Ödülleri en iyi umut vadeden oyuncu ödülü, 3. Kristal fare en iyi erkek oyuncu ve GQ Men of the Year yılın yükselen yıldızı ödüllerinin sahibidir. Çift dilli oyunculuk yapan yakışıklı oyuncu Güneşi Beklerken adlı dizide Kerem Sayer karakteri ile medya projelerine adım atmıştır. Unutursam Fısılda adlı sinema filminde Erhan karakteri ile sinema dünyasına adım atmıştır. Şeref Meselesi dizide de boy gösteren oyuncu Ulan İstanbul’da da konuk oyuncu olarak birçok dizide ve filmde rol almıştır.
Kerem Bursin eski sevgilisinin Cem Yılmaz ile beraberliğine ne dedi?
Dün akşam bir gala gecesine katılan Serenay Sarıkaya'nın eski sevgilisi Kerem Bürsin konuyla ilgili ilk kez konuştu. Bürsin, "O konulara girmek istemiyorum. Benimle ilgili bir konu değil. Herkes mutlu olsun. Diyeceğim bu kadar." ifadelerini kullandı.
Kerem Bursin oynadığı diziler
2013 - 2014 Güneşi Beklerken (Kerem Sayer)
2014 Ulan İstanbul (konuk oyuncu)
2014 - 2015 Şeref meselesi (Yiğit Kılıç)
2017 Bu Şehir Arkandan Gelecek (Ali)
2018 -2019 Muhteşem İkili (Mustafa Kerim Can)
İnternet dizileri
2018 Yaşamayanlar
2020 Aynen Aynen (Deniz)
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