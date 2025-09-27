Kerem Bursin ile Melisa Sabancı Tapan ayrıldı

Hakan Sabancı ile Hande Erçel'in ardından Sabancı ailesinden bir ayrılık haberi daha geldi. Başından beri birlikteliklerini gözlerden uzak yaşayan Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrıldıkları öğrenildi.

REKLAM advertisement1

Melisa Sabancı Tapan ile Kerem Bürsin'in ayrılık sebebinin iş yoğunluğu olduğu öne sürüldü.

YALANLAMIŞTI Kerem Bürsin, birkaç ay önce "Melisa Sabancı Tapan ile ayrıldı" şeklinde çıkan söylentileri, tatil paylaşımlarıyla yalanlamıştı.