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        Haberler Magazin Kerem Alışık oğluyla Cannes'a gitti - Magazin haberleri

        Kerem Alışık oğluyla Cannes'a gitti

        Kerem Alışık kendi filmi 'Akıldan Kalbe'nin gösterimi için Cannes Film Festivali'ne katıldı. Oyuncuya, kırmızı halıda oğlu Sadri Alışık da eşlik etti

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 17.05.2025 - 17:41 Güncelleme: 17.05.2025 - 17:41
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        Oğluyla Cannes'a gitti
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        Kerem Alışık, bu yıl 78'incisi düzenlenen Cannes Film Festivali'ne katıldı. Ünlü oyuncu, kendi filmi 'Akıldan Kalbe'den önce festivalde yarışan 'La Petite Derniere'nin gösterimine katıldı.

        Sibel Turnagöl ile evliliğinden dünyaya gelen oğlu Sadri Alışık da oyuncuyu yalnız bırakmadı.

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        Kerem Alışık kırmızı halıda oğluyla verdiği pozu Instagram'dan paylaştı.

        Ünlü oyuncu, "Bir gün batımının son dokunuşu da kırmızıydı bir gülün rengi de ayağımızın altındaki halı da... Bazen hayat yeşilin içinde kırmızı olmak gibi işte... Kalbimize kırmızılar taşıdık 78'inci Cannes Film Festivali’nde 'Akıldan Kalbe' filmi ile... Bir kırmızı da sarıldık, filmimizde tüm emeği geçenlere..." ifadelerine yer verdi.

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        #kerem alışık

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