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        Haberler Objektife Takılanlar Kerem Alışık ile Evrim Alasya alışveriş turunda - Magazin haberleri

        Kerem Alışık ile Evrim Alasya alışveriş turunda

        Kış tatiline çıkacak olan Kerem Alışık ile Evrim Alasya, öncesinde alışveriş yaparken görüntülendi. Âşıkların, bir örnek giyindikleri görüldü

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2025 - 10:52 Güncelleme: 10.02.2025 - 10:52
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        Bir örnek âşıklar
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        Kerem Alışık ile Evrim Alasya'nın 'Aşk Biter Mi?' adlı tiyatro oyunundaki rol arkadaşlıkları, bir süre önce ilişkiye dönüşmüştü.

        Habertürk'ten Eren Gürel'in haberine göre; Evrim Alasya ile Kerem Alışık, bir alışveriş merkezinden çıkarken objektiflere yansıdı.

        Tiyatro oyununun yanı sıra SHOW TV'nin rekortmen dizisi 'Kızılcık Şerbeti'nde 'Kıvılcım' karakterine hayat veren Evrim Alasya, sevgilisi Kerem Alışık ile yapacağı kış tatili öncesi alışverişe çıktı.

        âşıklar, yaklaşık 6 - 7 poşet alışveriş yaptı. Çift, daha sonra araçlarına doğru ilerledi. Kerem Alışık, sevgilisi Evrim Alasya'nın elini bir an olsun bırakmadı. Bir örnek giyinen çiftin o anları objektiflere böyle yansıdı.

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        #kerem alışık
        #Evrim Alasya

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