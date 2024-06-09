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        Haberler Magazin Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ı duygusal paylaşım ile andı: Bir Fener maçı

        Kerem Alışık: Bir Fener maçı

        Kerem Alışık, merhum sanatçı babası Sadri Alışık'ı henüz küçük bir çocukken gittikleri Fenerbahçe maçı ile andı; "Bir Fener maçı... Babası elinden tutmuş çocuğunu maça"

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 09.06.2024 - 15:50 Güncelleme: 09.06.2024 - 15:50
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          Yeşilçam'ın unutulmaz oyuncularından Sadri Alışık, 18 Mart 1995'te 69 yaşında hayata veda etmişti. Babasının yolundan giderek onun gibi oyuncu olan Kerem Alışık, zaman zaman sosyal medya hesabından yayımladığı fotoğraflarla merhum sanatçıyı anmaya devam ediyor.

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          Paylaşımlarına bir yenisini daha ekleyen Kerem Alışık, bu kez babası Sadri Alışık ile henüz küçük bir çocukken gittikleri Fenerbahçe maçında çekilen videoyu yayımladı.

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          "ÇOCUK ŞİMDİ MUTLU ANILAR GİBİ HÜZÜNLÜ"

          Paylaşımına ayrıca yazdığı bir şiiri ekleyen Kerem Alışık, lu ifadeleri kullandı;

          "Bir Fener maçı...
          Babası elinden tutmuş çocuğunu maça götürmüş.
          Hava güzel, maç güzel.
          Güzel şarkılar gibi güzel...
          Baba mutlu, baba gururlu
          Mutlu anılar gibi mutlu
          Çocuk şimdi mutlu anılar gibi hüzünlü
          Hüzünlü şarkılar gibi gururlu
          Çocuk Kerem Alışık
          Baba Sadri Alışık."

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