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Lider Galatasaray, Spor Toto Süper Lig'in 34. haftasında konuk olduğu İstanbulspor'u 2-0 yenip puanını 76'ya yükseltirken maça Kerem ve Icardi damga vurdu. İki takımın da pozisyon üretmekte zorlandığı mücadelede bu sezon daha önce çok kez gördüğümüz gibi sahne alan ikili, farkı ikiye çıkarıp takımı rahatlattı.

Bu sezon Süper Lig'de birbirlerine üçer asist yapan Mauro Icardi ve Kerem Aktürkoğlu, birbirine en fazla gol attıran takım arkadaşları olmayı da sürdürdü. Kerem, ikinci golden sonra Icardi'ye koşarak Arjantinli yıldıza sarılırken mücadelenin ardından da Icardi'nin paylaşımına yorum yaptı.

Golcü oyuncu tribünlerle gerçekleştirdiği kutlamayı paylaşırken Kerem Aktürkoğlu da "Asistin olayım" ifadelerini kullanarak Icardi ile özdeşleşen "Aşkın olayım" şarkısına gönderme yaptı.

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