Kerem Aktürkoğlu'dan Victor Osimhen sözleri: Oynamak isterdim!

Benfica'da kariyerini sürdüren milli yıldız Kerem Aktürkoğlu, açtığı canlı yayında çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"OSIMHEN'LE OYNAMAK İSTERDİM"

Antalyaspor maçında rövaşata golü kaydeden Victor Osimhen'le ilgili konuşan 26 yaşındaki yıldız, "Osimhen'in golü çok güzeldi. Diyecek bir şey yok gerçekten. Biz de sizler gibi şaşkın bir şekilde izledik. Onunla oynamak isterdim tabii ki." dedi.